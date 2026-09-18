i Moderner Gasherd in der Küche pixabay.com Haushalts-Irrtum aufgeklärt So liest du dein Backofen-Symbol richtig Viele verwechseln das Ventilator-Symbol am Backofen mit Umluft. Dabei macht ein kleines Detail einen großen Unterschied - und spart Strom. Von Technik Heute 18.09.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du denkst, das Ventilator-Symbol auf deinem Backofen steht für Umluft? Dann lagst du möglicherweise die ganze Zeit falsch. Denn es kommt auf ein kleines optisches Detail an, das einen großen funktionalen Unterschied macht.

Sowohl Umluft als auch Heißluft werden als Ventilator-Icon dargestellt. Der Unterschied: Bei der Heißluft ist ein Kreis um die Ventilatorblätter zu sehen. Dieser Kreis stellt den Heizkörper dar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Ventilator-Symbol sorgt für Verwirrung, da es unterschiedliche Funktionen darstellt, wie inside digital berichtet. Bei der Umluft sind die Heizelemente oben und unten eingeschaltet, während der Ventilator nur die heiße Luft im Garraum verteilt.

Heißluft spart Zeit und Energie

Bei der Heißluft hingegen kommt die Wärme direkt von einem Heizkörper, der am Ventilator angebracht ist. Die Hitze wird so direkt in den Garraum geblasen, was den Backofen schneller aufheizt.

Der große Vorteil: Bei Heißluft kannst du auf das langwierige Vorheizen komplett verzichten. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie und damit bares Geld.

Nicht für alle Speisen geeignet

Grundsätzlich ist Heißluft die bessere Alternative zur Umluft, da sie schneller und energiesparender ist. Aber Achtung: Nicht alle Speisen eignen sich dafür. Vor allem Backwaren aus Teig können durch die starke Hitzeeinwirkung zu schnell austrocknen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer mit Heißluft arbeitet, sollte den Timer ein paar Minuten früher stellen. Denn bei der höheren Effizienz kann es sonst leicht passieren, dass etwas anbrennt.