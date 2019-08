So lüftet man in der Mercedes S-Klasse Füße

So entspannt kann ein Stau sein. Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Stau am Währinger Gürtel: Davon können Autofahrer diesen Sommer ein Lied singen. Doch ein Wiener lässt sich davon nicht stressen und entspannt stattdessen in seinem Auto.

Wer kennt es denn nicht? Der Verkehr ist stockend und es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zurückzulehnen und in Geduld zu üben. Aber was macht eigentlich ein Mercedes-Fahrer im Stau? Ganz genau, er öffnet das Fenster, macht es sich im Ledersitz bequem und streckt seinen Fuß einfach aus dem Auto.



Ein "Heute"-Leser entdeckte den entspannten Benz-Lenker am Wiener Gürtel vor der Nussdorfer Straße. Dort staut es übrigens schon seit mehreren Wochen. Die dafür verantwortliche Baustelle sollte am 31. August fertig gestellt werden. Vielleicht entspannt sich dann nicht nur der Mercedes-Lenker, sondern auch der Verkehr. (zdz)