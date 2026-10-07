i Modernes Wohnmobil auf der Straße pixabay.com Camping-Tipp So machst du dein Wohnmobil winterfest Mit einem einfachen Luftballon-Trick schützt du dein Wohnmobil vor teuren Frostschäden. Wir zeigen dir, wie es geht. Von Technik Heute 07.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Camping-Saison neigt sich dem Ende zu. Doch bevor das Wohnmobil in die Winterpause geht, solltest du es unbedingt richtig vorbereiten. Wer das versäumt, riskiert teure Schäden durch Frost.

Besonders wichtig ist das Entleeren der Wasserleitungen. In den Leitungen und Armaturen bleibt nach dem Ablassen häufig Restwasser zurück. Dieses kann bei Minusgraden gefrieren und erhebliche Schäden verursachen.

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Wie CHIP berichtet, gibt es dafür einen einfachen Trick: Wer keinen Kompressor besitzt, kann einen aufgeblasenen Luftballon als Druckhilfe verwenden. Die Luft aus dem Ballon verdrängt das Restwasser aus dem Hahn und den angrenzenden Leitungen.

So gehst du am besten vor

Zunächst solltest du Bordnetz und Wasserpumpe ausschalten. Dann alle Wasserhähne öffnen - am besten in Mittelstellung zwischen warm und kalt. So kann das Wasser vollständig ablaufen.

Vergiss auch nicht, die Wasseranlage mit einem speziellen Reinigungsmittel für Wohnmobil-Wasseranlagen zu behandeln. Nach der Einwirkzeit muss die Anlage gründlich mit klarem Wasser gespült werden.

Diese Bauteile werden oft übersehen

Auch kleinere Bauteile solltest du nicht vergessen: Im Siphon, in Filtern oder in Rückschlagventilen kann Wasser stehen bleiben und bei Frost Schäden verursachen. Diese Komponenten sollten geöffnet, entleert und bei Bedarf gereinigt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Mit etwas Übung und einer festen Reihenfolge ist die Wasseranlage meist in wenigen Minuten winterfest. Wer die Positionen aller Ablassventile und Hähne kennt, kann den Vorgang besonders schnell erledigen.