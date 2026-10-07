So machst du dein Wohnmobil winterfest

Die Camping-Saison neigt sich dem Ende zu. Doch bevor das Wohnmobil in die Winterpause geht, solltest du es unbedingt richtig vorbereiten. Wer das versäumt, riskiert teure Schäden durch Frost.
Besonders wichtig ist das Entleeren der Wasserleitungen. In den Leitungen und Armaturen bleibt nach dem Ablassen häufig Restwasser zurück. Dieses kann bei Minusgraden gefrieren und erhebliche Schäden verursachen.
Wie CHIP berichtet, gibt es dafür einen einfachen Trick: Wer keinen Kompressor besitzt, kann einen aufgeblasenen Luftballon als Druckhilfe verwenden. Die Luft aus dem Ballon verdrängt das Restwasser aus dem Hahn und den angrenzenden Leitungen.
Zunächst solltest du Bordnetz und Wasserpumpe ausschalten. Dann alle Wasserhähne öffnen - am besten in Mittelstellung zwischen warm und kalt. So kann das Wasser vollständig ablaufen.
Vergiss auch nicht, die Wasseranlage mit einem speziellen Reinigungsmittel für Wohnmobil-Wasseranlagen zu behandeln. Nach der Einwirkzeit muss die Anlage gründlich mit klarem Wasser gespült werden.
Auch kleinere Bauteile solltest du nicht vergessen: Im Siphon, in Filtern oder in Rückschlagventilen kann Wasser stehen bleiben und bei Frost Schäden verursachen. Diese Komponenten sollten geöffnet, entleert und bei Bedarf gereinigt werden.
Mit etwas Übung und einer festen Reihenfolge ist die Wasseranlage meist in wenigen Minuten winterfest. Wer die Positionen aller Ablassventile und Hähne kennt, kann den Vorgang besonders schnell erledigen.