So reagieren Leser auf traurig aussehendes Pferd

Tiere haben ebenso Gefühle wie Menschen, nur ist es manchen Arten nicht möglich, diese in ihrer Mimik zu zeigen. Trotzdem können Trauer und Freude klar erkannt werden.

Erkennbare Zeichen von Trauer?

Am Mittwoch erhielt unsere Redaktion ein Foto von einem ""-Leserreporter, auf dem ein Fiaker-Gespann zu sehen ist. Eines der beiden Pferde sieht darauf ein wenig traurig aus, während es einem jungen Mädchen durch die Straßenbahnscheiben entgegensieht.Dieser Satz sorgte bei unseren Leser für Diskussionen und geteilte Meinungen.Die Facebook-Kommentare ließen darauf schließen, dass einige Nutzer nicht viel Gefallen an Fiakern in Wien fanden. Pferde würden nicht in die Stadt gehören, schreibt ein Leser. Ein anderer schreibt, dass man die Gefühle der Tiere auch an ihren Augen ablesen könnte.In anderen Facebook-Kommentaren sind auch komplett gegenteilige Ansichten zu lesen. Unter anderem meint ein Leser, dass er noch nie ein grinsendes Pferd gesehen hat. Und ein weiterer Nutzer möchte wissen, auf welcher Uni unser Redakteur Nutztierethologie studiert hat, um so etwas schreiben zu können.