So reagiert Europa auf einen koordinierten Terror-Angriff

Was passiert, wenn einmal das Worst-Case-Szenario eintritt und mehrere Anschläge zur selben Zeit an verschiedenen Orten stattfinden?

Stunde null

In der Reportagereihe "48h TERROR – Europas Kampf gegen neue Bedrohungen" erleben die Zuschauer hautnah, wie der Verbund der europäischen Polizei Spezialeinheiten ATLAS, bei einem länderübergreifenden Szenario mehrere fiktive Terroranschläge abwehren muss.Gesteuert von Europol, findet die Einsatzübung zeitgleich an acht unterschiedlichen Plätzen in Europa, innerhalb von 48 Stunden statt. Österreich entwirft das ganze Szenario, die EKO Cobra leitet den gesamten Einsatz.ATV war als einziger europäischer Fernsehsender live bei allen Horror-Szenarien mit dabei und zeigt die Spezialeinheiten der verschiedenen Länder bei ihren Eingriffen gegen den Terror.Der größte, länderübergreifende inszenierte Einsatz in der Geschichte der Antiterroreinheiten nimmt seinen Lauf.Auf der Ostsee wird ein Schiff gekidnappt. Die GSG9 und ihre Verbündeten bereiten sich auf einen raschen Zugriff mit Schnellbooten und Hubschraubern von Rostock aus vor. 150 bis 200 Personen sollen sich auf der Fähre befinden. Die konkrete Situation und die Anzahl der Täter sind unklar.Währenddessen wird in Serres, in Griechenland ein Reisebus entführt. Die Geiselnehmer wollen freie Fahrt bis nach Rumänien und haben eine Deadline gesetzt. Wenn sie bis dahin nicht fahren dürfen, verletzen sie die Insassen im Bus.Zeitgleich gerät in Warschau ein kompletter U-Bahnzug in die Gewalt von Terroristen. Mehrere 100 Menschenleben stehen am Spiel.Wie gehen die Spezialeinheiten in solchen Horror-Szenarien vor? Gleich in der ersten Folge gibt es spannende Einblicke in die geheimen Taktiken und Trainingseinheiten der EKO Cobra mit Diensthund am Übungsgelände nahe Wiener Neustadt.