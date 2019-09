So reagiert SPOÖ-Spitze auf die Wahlniederlage

Die SPÖ hat eine historische Schlappe erlitten. Auch in OÖ gab es in vielen Bezirken schwere Verluste um mehr als vier Prozentpunkte.

Die SPÖ steckt in der Krise. Noch nie zuvor war die SPÖ so weit von der ÖVP entfernt.In Linz wurde das Ergebnis von Landes-Chefin Birgit Gerstorfer, Spitzenkandidat Alois Stöger und Parteimanager Georg Brockmeyer verfolgt.Die SPÖ habe es nicht geschafft die Themen bei den Wählerinnen und Wählern anzubringen, so Birgit Gerstorfer im Linzer Landhaus.An eine Koalition mit der ÖVP glaubt Gerstorfer nicht, wie sie im ORF sagte: „Wir bereiten uns auf eine Oppositionsarbeit vor."Pamela Rendi-Wagner stellt sie als Parteichefin nicht in Frage.