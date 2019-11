So regelt Prinz William Streit unter seinen Kids

Prinz William verrät, dass zwischen seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte oft Rivalität herrscht. Und sagt auch, wie er diese handhabt.

"Charlotte, ich bin besser als du"

Seit zwei Monaten besuchen sie dieselbe Schule

Prinz William (37) hat diese Woche anlässlich der Verleihung des Diana Award einige Details zum Familienleben der englischen Royals preisgegeben. So zum Beispiel, wie er Rivalitäten zwischen seinen beiden ältesten Kindern Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) schlichtet. Wie das "Hello"-Magazin berichtet , hat William gegenüber Olivia Hancock, der Gewinnerin des diesjährigen Diana Award, erzählt, dass George und Charlotte gern zusammen Fußball spielen würden – dabei komme jedoch ihre "wettkampflustige Ader zum Vorschein"."Als ich mit Prinz William gesprochen habe, sagte er zu mir, dass, wenn Charlotte beim Fußballspielen im Goal stehe, George zu ihr sage: "Charlotte, ich bin besser als du"", zitiert "Hello" die 14-Jährige.Gegenüber Olivia sagte William, wie er in solchen Situationen Streit zwischen den beiden schlichtet. So soll der Prinz seinem Sohn jeweils sagen: "George, Charlotte kann genauso gut sein wie du."Seit September besucht Prinzessin Charlotte dieselbe Privatschule wie ihr älterer Bruder und Thronfolger George. Wie eine royale Expertin vor Schulbeginn gegenüber "Hello" sagte, ist George "sehr stolz, Charlotte den Schulalltag zu zeigen".