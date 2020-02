So schädlich kann Salz für deinen Körper sein

Salz ist lebensnotwendig für uns. Doch übertreiben sollten wir es mit der Zufuhr auch nicht. Was du über die richtige Dosis wissen musst, erfährst du hier.

Schlecht für den Blutdruck

Es gehört in nahezu jede Speise und ist für unseren Organismus lebensnotwendig – Salz. Aber wie so oft im Leben macht die Dosis das Gift, denn eine Überdosis kann lebensbedrohlich werden. Hier erfährst du, wie viel Salz gesund für uns ist.Die genaue Menge wie viel Salz wir zu uns nehmen sollen, ist individuell verschieden. Grundsätzlich ist der Tagesbedarf an Salz bei Frauen geringer als bei Männern. Während Männer einen Bedarf an etwa fünf Gramm Salz haben, kommen Frauen mit zwei Gramm weniger auch bestens aus.Sporteln wir, verliert der Körper an Salz. In diesem Fall ist es notwendig eine höhere Dosis zu sich zu nehmen. Übertreiben sollte man es allerdings nicht. Denn Salz entzieht dem Körper Wasser. Dennoch solltest du darauf achten nicht zu viel Salz zur dir zu nehmen.Denn bei einer "Überdosis" kann es beispielsweise zu einer Gefäßverengung kommen. Dadurch kann es zu einer Belastung des Herz-Kreislaufs kommen und der Blutdruck steigen. Damit das nicht geschieht, solltest du ausreichend trinken. Wenn du durstig aufwachst, ist das ein klares Indiz dafür, dass du zu viel Salz im Körper hast.Es ist übrigens nicht notwendig ausschließlich zum Salzstreuer zu greifen. Denn es gibt durchaus auch Alternativen, einige Speisen sind von Haus aus salzig. Welche das sind, erfährst du im Video oben.