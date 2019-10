So schaurig ist Heidis neues Halloween-Kostüm

Heidi Klum überrascht jedes Jahr aufs Neue bei ihrer mittlerweile legendären Halloween-Party mit abgefahrenen Kostümen. Heuer hat sie sich etwas besonders gruseliges einfallen lassen.

Ein gehäuteter Körper, als Roboter-Braut oder im Doppelpack mit Ehemann Tom Kaulitz als Märchenpärchen Fiona und Shrek – Supermodel Heidi Klum setzt jedes Jahr noch einen drauf.Auch zum 20. Jubiläum ihrer mittlerweile legendären Halloween-Party schlüpft die gebürtige Deutsche wieder in ein Ganzkörperkostüm. Ganze zehn Stunden soll die Verwandlung dauern, die Heidi medienwirksam in einem Schaufenster mitten in Manhattan über sich ergehen lässt.Was es genau werden wird, ist immer noch ein Geheimnis. Gegen 21 Uhr mitteleuropäische Zeit ließ sich aber schon erahnen, dass das diesjährige Kostüm wohl ziemlich schaurig wird.Vor allem die Maske hat es in sich. Die GNTM-Moderatorin sieht in ihrem jüngst auf Instagram veröffentlichten Clip plötzlich aus wie eine aufgedunsene Wasserleiche. Auch ihr Körper wirkt wie eine Mischung aus Horror und Science Fiction: Offene Fleischwunden wechseln sich mit maschinenartigen Stellen ab.Die offenen Gedärme werden von einem riesigen Silikondekolleté überschattet. Ob Heidi heuer als Zombie-Cyborg-Femme-fatale ihren Gästen das Fürchten lehrt? Was auch immer es wird – eine wilde Mischung ist es jetzt schon.