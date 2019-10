So schaut das Büro der Zukunft aus

In der Linzer Tabakfabrik kann man sich schon jetzt anschauen, wie der Arbeitsplatz der Zukunft ausschaut: inkl. chilligem Working Café und Fitnesstudio.

Der Arbeitsplatz der Zukunft? In Linz gibt es ihn bereits – bei den Online-Marketing-Profis der smec, in der GRAND GARAGE und bei karriere.at. Das Jobportal lud zum Instawalk in die Tabakfabrik.Smarter Ecommerce (kurz: smec) ist nicht nur Treiber bei Innovationen im Suchmaschinenmarketing: Auch im Office setzt das Unternehmen auf moderne Konzepte wie Desksharing (den Schreibtisch mit Kollegen teilen) oder ein Working Café, firmeneigener Fitnessraum inklusive.Die GRAND GARAGE steht allen offen, die gestalten wollen. Neben Start-ups tummeln sich dort u. a. Künstler und Schüler. Das Ziel: Wissen und Skills barrierefrei vermitteln. Gemeinsam wird getüftelt, experimentiert und Neues geschaffen.Keine Verbote, große Motivation: Gemäß dem Firmenmotto „Willst du, kannst du." geht es auch bei karriere.at ums Zutrauen. Vertrauensarbeitszeit ist nur eines von vielen zukunftsweisenden Konzepten, die das Unternehmen tagtäglich lebt. Es gibt keine Denkverbote, flache Hierarchien, die Motivation ist entsprechend groß.Die Instagrammer konnten beim Instawalk am Donnerstag ihrer Foto-Leidenschaft freien Lauf lassen. Das beste Bild wurde prämiert. Am Schluss blieb noch Zeit für Networking und Picknicken.