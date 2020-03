So schlecht geht es Pietro momentan wirklich

DSDS, Tour und Dauerstress: Bei Pietro Lombardi bleibt derzeit die Gesundheit auf der Strecke. Er leidet unter schlimmen Schlafproblemen.

Er kümmert sich liebevoll um seinen Sohn Alessio, sitzt aktuell in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" und ist auch in intensiver Vorbereitung auf seine Musik-Tour, die im Mai starten soll. Doch Sänger Pietro Lombardi hat kaum eine ruhige Minute und seine Gesundheit bleibt im Dauerstress auf der Strecke.Das zeigt sich dadurch, dass Pietro derzeit an schlimmen Schlafproblemen leidet, die dem 27-Jährigen arg zu schaffen machen. Darüber klagt er auch in einer Instagram-Story: "Ich habe Schlafstörungen. Es ist unglaublich! Ich schlafe dann zwar ein, aber immer gegen drei bis vier Uhr werde ich wach und bin topfit. Ich will doch einfach einmal durchschlafen."Privat ist Pietro noch immer auf der Suche nach seiner Traumfrau, seine Ex Sarah dürfte ihre große Liebe bereits gefunden haben. Er heißt Julian Büscher (26) und spielt Fußball beim Turn- und Sportverein Haltern am See. Erst vor Kurzem hatten die beiden sich ganz öffentlich geküsst.