i Der neue Ratgeber von Silvia Schneider erscheint am 20. November 2026. Foto: "Heute" Frag Silvia So schmeckt Weihnachten: Der neue Ratgeber ist da! Die neue Ausgabe von "Frag Silvia" bringt Inspirationen für ein Fest voller Glanz und Genuss. Mit Gutschein bekommst du das Magazin 2 Euro günstiger! Von Irma Basagic 20.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Wenn die ersten Weihnachtslieder erklingen und der Duft von frisch gebackenen Keksen durchs Haus zieht, beginnt die Vorfreude aufs Fest. Silvia Schneiders neue Ausgabe von "Frag Silvia" begleitet uns durch diese besondere Zeit – mit köstlichen Rezepten, stimmungsvollen Ausflugstipps und Ideen für gemütliche Wintertage.

Wie wäre es mit einem Bummel über Weihnachtsmärkte in imperialer Kulisse, einem Ausflug in den Märchenwaldoder einem Besuch in der Schokomichi-Fabrik? Die neue Ausgabe steckt voller Anregungen für kleine Auszeiten im Advent. Und wer lieber zu Hause bleibt, macht es sich mit einem spannenden Weihnachtskrimi gemütlich.

In der Backstube wird inzwischen geknetet, ausgestochen und genascht: Ein großes Lebkuchen-Special, märchenhafte Kekse, Krapfen und himmlische Winterkuchen machen Lust aufs Ausprobieren. Dazu wärmen uns heiße Drinks. Auch für den Festtagstisch ist gesorgt: Wir lassen uns von Weihnachtsfilmen inspirieren, entdecken bewährte Rezepte von der Oma und heizen beim Wintergrillen den Rost an.

Für festliche Stimmung sorgen außerdem schöne Ideen für die Tischdekoration. Dazu gibt es spannende Geschichten rund um Ohrringe und Schuhe sowie Wellnesstipps für entspannte Stunden daheim. Nehmen wir uns bewusst Zeit für die Menschen, die wir lieben – und für all die kleinen Dinge, die Weihnachten besonders machen.

Fröhliche Weihnchten wünscht das

"Frag Silvia"-Team!

Die Ausgabe "Fröhliche Weihnacht überall" von "Frag Silvia" ist ab Freitag, den 14. November 2025, im Handel erhältlich. Für alle "Heute"-LeserInnen gibt es das Magazin mit Gutschein um nur EUR 4,90 statt EUR 6,90.

Gutschein für die Weihnachtsausgabe von "Frag Silvia"

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Den Gutschein kannst du herunterladen, ausdrucken und ausschneiden. Im ausgewählten Handel bekommst du gegen Abgabe des Gutscheins eine Ausgabe des Sondermagazins "Frag Silvia" zu einem Preisnachlass von 2 Euro – zum Sonderpreis von € 4,90 statt € 6,90!