So schön ist das "Motel One" am Hauptplatz

Ab 79 Euro pro Nacht kann man ab jetzt im "Motel One" am Linzer Hauptplatz nächtigen. Was das Hotel alles zu bieten hat? Wir sagen's Ihnen.

So sehen die Zimmer aus

Kunst in den Zimmern

In den alten Mauern des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert, direkt am Hauptplatz, hat das "Motel One" das erste Haus in Linz eröffnet.Im Motel One Linz-Hauptplatz hat man sich von der Stadt inspirieren lassen: Unikate aus der Vergangenheit treffen auf modernste Einzelstücke. „Das Motel One Linz-Hauptplatz unterstreicht einmal mehr unseren hohen Anspruch an die perfekte Lage. Dieser Standort ist die ideale Ergänzung zu unseren Häusern in Salzburg und Wien", erklärt Dieter Müller, Gründer von "Motel One".111 Zimmer hat das "Motel One" mitten in der Linzer Innenstadt. Ab 79 Euro pro Nacht kann man ab jetzt dort übernachten. Es wartet ein toller Ausblick auf den Hauptplatz und das Linzer Rathaus.In den Zimmern wird auf Boxspringbetten, Mini Spa mit Raindance Dusche sowie einen LG 43" Smart-Fernseher gesetzt. Zudem gibt es dimmbare Artemide-Leuchten, die sowohl warmes Ambiente wie auch prägnantes Arbeitslicht schaffen.Dabei wird aber kein Zimmer dem anderen gleichen, verspricht die Motel One Group. Die unterschiedlichen Fensterformate und der überdachte historische Innenhof schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Auch gibt es großzügige Eck-Zimmer, die sogar über denkmalgeschützte Holzverkleidungen verfügen.Dazu verfügt das neue "Motel One" über eine sogenannte "Radlstube", in der private Meetings abgehalten oder in Ruhe gearbeitet werden kann.Die Linzer Illustratorin katuuschka zeigt dem Gast in ihren Werken ihre ganz persönlichen Einblicke und Alltagsszenen ihrer Heimatstadt. Die Industrieschlote, die Donau und ihre Wellen und auch die drei bekannten Brücken der Stadt waren Inspiration für den österreichischen Streetart Künstler SKIRL_.In der für ihn typischen schwarz-weiß Gestaltung bringt SKIRL_ die Linzer Themen großflächig in die One Lounge. Seine Kunst macht auch die Zimmer zu etwas Besonderem: auf einer überdimensionalen 170qm Fläche gestaltete er ein Werk, das anschließend in 111 Stücke geteilt wurde. Nun schmückt jedes Zimmer ein Original SKIRL_.