So schön strahlt jetzt der Weihnachtsbaum in Wien

Der Wiener Weihnachtstraum wurde am Samstag mit der Illuminierung des Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz offiziell eröffnet.

"Der schönste Christkindlmarkt wäre nicht komplett ohne einen strahlenden Baum. Mein Dank gilt daher dieses Jahr Salzburg, für ihr Geschenk. Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und des Miteinanders", so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Samstag bei der Illuminierung des Weihnachtsbaums am Rathausplatz. Die über 30 Meter hohe Fichte kommt aus Salzburg, weswegen auch Salzburgs Bürgermeister Wilfried Haslauer (ÖVP) mit dabei war.Ein Knopfdruck und es ist offiziell Weihnachten in Wien: Begleitet wurde die Zeremonie von der Gardemusik Wien und der Trachtenmusikkapelle Embach. Der diesjährige Weihnachtsbaum für Wien stammt aus dem Salzburger Pinzgau. Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. 2.000 LED-Lampen erhellen nun den Baum und erleuchteten den Startschuss für den Wiener Weihnachtstraum und den Christkindlmarkt.152 Markstandln am prominentesten Christkindlmarkt der Stadt locken wieder mit Kunsthandwerk, vorweihnachtlichem Naschwerk, traditionellen Schmankerln, Punsch und Glühwein. Dazu gibt es auch heuer wieder den "Kleinen Eistraum" im Rathauspark mit 3.000 Quadratmetern Eisfläche. Ein weiteres Wahrzeichen ist der "Herzerlbaum" mit seinen 200 leuchtenden Herzen – der beliebte Treffpunkt für frisch Verliebte und fix Vergebene ist Teil der Weihnachts-Wunderwelt im Rathauspark.Zudem gibt es wieder einen besinnlichen Krippenpfad, den Adventkranz der Diakonie und für die jüngsten Besucher die Weihnachtswelt im Rathauspark mit Ringelspiel, "Weihnachtsexpress" und mehr. Im Rathaus wartet auch heuer wieder an den Advent-Sonntagen das traditionelle Adventsingen bei freiem Eintritt. In die Volkshalle des Rathauses zieht heuer auch erstmals das Christkindl-Postamt ein. Neben der traditionellen Weihnachts-Backstube für die Kleinen gibt es auch die Möglichkeit Weihnachtsgrüße direkt vom Postamt im Haus mit Sonderbriefmarke zu verschicken.