So schön war der Wiener Kaffeesiederball 2020

Die Wiener Hofburg verwandelt sich Jahr für Jahr nicht nur in das größte, sondern auch in das schönste Kaffeehaus der Welt und verzaubert das Publikum mit ihrer atemberaubenden Kulisse.Unter dem Motto "Kaffee-Symphonie der Liebe" fand der Wiener Kaffeesiederball heuer am 14. Februar, passend zum Valentinstag, statt. Tausende Gäste ließen sich das Spektakel nicht entgehen und feierten bis tief in die Nacht.Dem Duft der Kaffeebohne folgten auch prominente Wirtschaftstreibende des Landes:-Sales Geschäftsführer Gernot Fischer und Geschäftsleiter Goran Drinic begrüßten etwa spusu-Geschäftsführer Franz Pichler, Nordsee-Chef Alexander Pietsch, Stefan Gubi von Toyota Frey und Andreas Schubaschitz (Elektro Conrad) samt eleganten Begleitungen an diesem schwungvollen Abend.Der "amüsanteste" Ball des Jahres bot dabei auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm, blieb aber in seiner Struktur elegant und gemütlich zugleich.Am Kaffeesiederball 2020 spiegelte sich wieder die Vielfalt der Wiener Gesellschaft und ihrer Traditionen wider und machte den Abend dadurch für die Ballgäste unvergesslich.Der international bekannte Kaffeesiederball war erneut restlos ausverkauft, auf Facebook konnten aber alle Ball-Fans, die keine Karten mehr ergattern konnten, dennoch an dem Event teilhaben.Der Kaffeesiederball wurde nämlich LIVE übertragen, hier findest du das Video >>>