i Intelligente Haustechnik für mehr Sicherheit pixabay.com Herbstzeit ist Einbruchszeit So schrecken smarte Lampen Einbrecher ab Dunkle Wohnungen im Herbst sind ein Signal für Einbrecher. Mit einer simplen Funktion täuschen smarte Lampen deine Anwesenheit vor. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kino, Abendessen mit Freunden oder ein Wochenende am Meer: Wer im Herbst unterwegs ist, lässt eine Wohnung zurück, die von der Straße aus stundenlang dunkel bleibt. Für Einbrecher ist das eine bequeme Information.

Smarte Lampen wie Philips Hue bieten eine Funktion namens "Anwesenheit simulieren", die das Problem löst. Anders als eine einfache Zeitschaltuhr schaltet das System nach einem Muster, das sich am Raumtyp orientiert. Das Wohnzimmer leuchtet zu anderen Zeiten als das Schlafzimmer - von außen wirkt das wie Alltag.

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Wie Inside Digital schreibt, ist für den Herbst die Option "nur bei Dunkelheit" entscheidend. Damit läuft die Simulation nur zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang und wandert automatisch mit der Dämmerung.

So funktioniert die Einrichtung

Die Funktion steckt bei Hue in der App im Bereich Automatisierungen. Man wählt das ganze Zuhause, einzelne Räume oder einzelne Lampen aus. Voraussetzung ist allerdings die Hue Bridge - ohne sie funktioniert nur die einfache Steuerung per Bluetooth.

Im Urlaub aktiviert man die Simulation vor der Abreise, für den Abend in der Stadt reicht ein Fingertipp. Ein Detail wird gern übersehen: Die ortsbasierte Automatisierung "Haus verlassen" kann beim Weggehen alle Lichter löschen und so gegen dich arbeiten.

Alternative für Govee-Nutzer

Nicht jede Lampen-App bringt eine fertige Simulation mit. Bei Govee gibt es Timer für feste Ein- und Ausschaltzeiten, aber keine Automatisierung, die das Schaltmuster selbstständig variiert. Der Trick: Mehrere Timer über Räume und Wochentage verteilen. Das Wohnzimmer bleibt bis 22:30 Uhr an, das Bad leuchtet kurz gegen 23 Uhr.

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Wer bereits Hue mit Bridge nutzt, bekommt eine kostenlose Funktion, die eine Zeitschaltuhr klar übertrifft. Und für alle anderen gilt: Zehn Minuten in eigene Timer zu investieren, kann sich lohnen - vor dem nächsten Urlaub einrichten, nicht am Abend der Abreise.