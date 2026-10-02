So schützt du dich vor WhatsApp-Gruppen-Betrug

Eine dreiste Betrugsmasche greift derzeit um sich: Kriminelle fügen Nutzer ohne deren Zustimmung zu WhatsApp-Gruppen hinzu. Dort werden sie aufgefordert, Instagram-Konten zu liken und dafür Screenshots als Beweis zu posten. Als Belohnung winkt angeblich schnelles Geld.
Besonders perfide: In den Gruppen befinden sich häufig Fake-Accounts der Täter, die begeistert mitmachen und andere psychologisch beeinflussen sollen. Doch auch wer nicht reagiert, gibt bereits Daten preis: Telefonnummer, Profilbild, "Zuletzt online"-Status und WhatsApp-Info sind bei falschen Einstellungen für alle Gruppenmitglieder sichtbar.
Diese Daten können im Darknet verkauft oder für Identitätsdiebstahl genutzt werden, meldet inside digital. Die Betrüger tarnen sich oft als "TikTok-Marketing" und versprechen leicht verdientes Geld.
Geh in WhatsApp auf das Dreipunkt-Menü und dann auf "Einstellungen" und "Datenschutz". Setze dort Profilbild, Info und "Zuletzt online" auf "Meine Kontakte". Dann können nur noch Personen in deiner Kontaktliste diese Infos sehen.
Noch wichtiger: Im selben Menü unter "Gruppen" kannst du einstellen, wer dich hinzufügen darf. Wähle auch hier "Meine Kontakte" - dann bist du gegen diese Gruppen-Masche immun und Fremde können dich gar nicht erst zu solchen Betrugs-Gruppen hinzufügen.