i Hacker-Betrug auf dem Handy pixabay.com Fiese Masche So schützt du dich vor WhatsApp-Gruppen-Betrug Kriminelle fügen dich ungefragt zu WhatsApp-Gruppen hinzu und wollen deine Daten. Mit einer einfachen Einstellung schützt du dich davor. Von Technik Heute 02.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine dreiste Betrugsmasche greift derzeit um sich: Kriminelle fügen Nutzer ohne deren Zustimmung zu WhatsApp-Gruppen hinzu. Dort werden sie aufgefordert, Instagram-Konten zu liken und dafür Screenshots als Beweis zu posten. Als Belohnung winkt angeblich schnelles Geld.

Besonders perfide: In den Gruppen befinden sich häufig Fake-Accounts der Täter, die begeistert mitmachen und andere psychologisch beeinflussen sollen. Doch auch wer nicht reagiert, gibt bereits Daten preis: Telefonnummer, Profilbild, "Zuletzt online"-Status und WhatsApp-Info sind bei falschen Einstellungen für alle Gruppenmitglieder sichtbar.

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Diese Daten können im Darknet verkauft oder für Identitätsdiebstahl genutzt werden, meldet inside digital. Die Betrüger tarnen sich oft als "TikTok-Marketing" und versprechen leicht verdientes Geld.

So schützt du dich

Geh in WhatsApp auf das Dreipunkt-Menü und dann auf "Einstellungen" und "Datenschutz". Setze dort Profilbild, Info und "Zuletzt online" auf "Meine Kontakte". Dann können nur noch Personen in deiner Kontaktliste diese Infos sehen.

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Noch wichtiger: Im selben Menü unter "Gruppen" kannst du einstellen, wer dich hinzufügen darf. Wähle auch hier "Meine Kontakte" - dann bist du gegen diese Gruppen-Masche immun und Fremde können dich gar nicht erst zu solchen Betrugs-Gruppen hinzufügen.