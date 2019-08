So sexy zeigt sich die Ex-Bachelorette Jessi Paszka

So sexy zeigt Jessica Paszka (29) sich lieber nur im Urlaub! Mit Saskia Beecks (31) gönnte die Ex-Bachelorette sich kürzlich einen Girls-Trip in die USA.

Die Ex-Bachelorette verliebte sich bei ihrer Reise in die USA – und zwar verguckte sich die Beauty in ein ziemlich heißes Outfit: Ein knapper hautfarbener Zweiteiler – unter dem sie dank dem superhohen Beinschlitz nichts tragen kann.Für Jessi sei ganz klar: So würde sie zu Hause niemals auf die Straße gehen! "Das funktioniert so nicht, das kann man in Deutschland nicht tragen!", betonte sie in ihrer Instagram-Story.Paszka war einst selbst Kandidatin bei der Kuppel-Show "Der Bachelor", belegte 2014 den fünften Platz. Nach anderen TV-Show-Auftritten mimte Paszka dann 2017 selbst die "Bachelorette" und entschied sich dabei für den Schlagzeuger David Friedrich.Nach einer wenige Monate dauernden Kurzzeitbeziehung zog sich Paszka für den Playboy aus und nahm 2018 an der RTL_Show "Let's Dance" teil. (red)