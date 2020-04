So sieht die erste mobile CoVid-Intensivstation aus

Um intensiv- und beatmungspflichtige CoVid19-Patienten verlegen zu können, entwickelte das OÖ. Rote Kreuz jetzt sogenannte "COVID-Intensivtransportfahrzeuge".

Die erste „mobile Intensiveinheit" gibt's derzeit in Steyr. Weitere Fahrzeuge sollen noch diese Woche in Vöcklabruck, Traun und Linz zum Einsatz kommen.Die "COVID-Intensivtransportfahrzeuge" sind mit notwendigen Geräten ausgestattet, um Patienten transportieren zu können, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen. Die Fahrzeuge sind mit Notfallsanitätern besetzt.„In Zusammenarbeit mit dem Kepler Universitätsklinikum und der Notarztbörse managen wir die temporäre Besetzung mit Notärzten", erzählt Markus Brunner, der seit Wochen den Einsatz rund um den Corona Virus im Landesrettungskommando des OÖ. Roten Kreuzes leitet.Noch im Laufe der Woche starten die ersten drei "COVID-Intensivtransportfahrzeuge" ihren Betrieb. Je nach Bedarf ist es möglich, solche Fahrzeuge flächendeckend einzusetzen, heißt es vom Roten Kreuz.Gleich am Beginn der CoVid-Erkrankungen aktivierte das OÖ. Rote Kreuz seine drei Hochinfektionstransport-Standorte in Vöcklabruck, Steyr und Traun.„Zusätzlich entwickelten wir flächendeckend sogenannte COVID-SEW?s, um rettungsdienstliche Transporte durchführen zu können", so Brunner.Dabei handelt es sich um herkömmliche Rettungsfahrzeuge, die so aufbereitet wurden, dass sie nach dem Einsatz leicht desinfiziert werden können.