So sieht eine Coronavirus-Kontrolle in China aus

Eine chinesische Spezialeinheit zeigt, wie sie gegen unkooperative Coronavirus-Patienten vorgeht. Das Video sorgt gerade für viel Aufsehen im Netz.

An der Grenze zwischen den chinesischen Provinzen Henan und Hubei hat ein SWAT-Team trainiert, wie mit unkooperativen Corona-Infizierten umzugehen ist.Zunächst messen die Beamten die Temperatur des Fahrers. Als sich dieser weigert, in Quarantäne zu gehen, und Gas gibt, fährt ein Polizist ein Nagelbrett aus, ein Polizeiauto versperrt den Weg.Anschließend überwältigen die Polizisten den Lenker und nehmen ihn in Gewahrsam. Das Video wurde auf Weibo und später auf TikTok verbreitet und sorgt gerade für Aufsehen.Nachdem der Fahrer von den Beamten bezwungen wurde, wird das SWAT-Team und ihre Schutzausrüstung umgehend mit einem Mittel desinfiziert.Das Coronavirus hat mittlerweile auch Österreich erreicht und bereitet nun vielen Menschen große Sorgen. Am Donnerstag wurde ein 72-jähriger Wiener positiv auf COVID-19 getestet.Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte unlängst, dass "kein Grund zur Panik" bestehe. Man sei gut auf das Virus vorbereitet. Sollte sich das Virus aber weiter ausbreiten, sind auch in Österreich Sondermaßnahmen denkbar."Es kann Quarantäne-Situationen geben und diese Szenarien gehen so weit, dass wir zum Beispiel auch Medikamenten-Transporte und Apotheken bewachen müssen", so Franz Lang, Leiter des Einsatzstabs im Innenministerium.Die Bevölkerung sollte aber mit genügend Vorräten an Lebensmitteln wie etwa Dosennahrung oder auch Mineralwasser vorsorgen. Diese Empfehlung sei laut Lang auch nicht neu.