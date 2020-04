So sieht es aus, wenn das Bier ausgegangen ist

In den sozialen Medien machen derzeit Aufnahmen aus Peru die Runde. Auf Bildern ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen in einer Warteschlange stehen, um Bier zu kaufen.

Mit teilweise bis zu zehn leeren Kisten stehen die Menschen vor einem Geschäft in der nördlichen Region Piura in einer Schlange, weil sie Bier kaufen möchten.Auf Twitter kursieren seit Tagen Bilder und Videos, auf denen riesige Menschenansammlungen zu sehen sind, die zwar brav auf einen Einlass in den Laden warten, dabei aber offensichtlich nicht den Mindestabstand einhalten.Auch der peruanische Präsident Martín Vizcarra hat von den Aufnahmen mittlerweile Wind bekommen und zeigt sich davon wenig begeistert. Das Staatsoberhaupt kritisiert seine Bürger sogar für ihr Vorgehen.Er habe ein Video gesehen, auf denen die Menschen sich nicht an den empfohlenen Mindestabstand halten, obwohl das Land mitten in einer Corona-Krise steckt. Dies zeige deutlich, dass die Bürger offenbar noch immer nicht verstehen, welche Gefahr durch das Virus besteht.Piura zählt zu einer der am stärksten betroffenen Regionen in Peru, in denen sich das Coronavirus ausgebreitet hat.