So sieht Nintendos Weihnachtszauber aus

Noch 18 mal schlafen, dann ist endlich Weihnachten. Nintendo hat sich deshalb ein kleines Event überlegt, das die Tage bis zu Heilig Abend verkürzen soll.

Winter Wonderland

Am Donnerstag öffnete das Nintendo Weihnachtszauber-Event seine Pforten und konnte dabei schon einige interessierte Besucher begrüßen. Wir haben die Bilder für euch.Bis zum 21. Dezember – jeweils von Donnerstag bis Samstag – und am 23. Dezember können Nintendo-Fans in das Weihnachtszauber Event auf der Wiener Mariahilfer Straße 9 abzutauchen.Neben dem Zocken in weihnachtlichem Ambiente können sich die Besucher auch auf Gewinnspiele und ein buntes Bühnenprogramm freuen. "Heute" berichtete