Vor 12 ' So soll Ö3 umgebaut werden

Der neue Newsroom am Küniglberg soll 2022 fertig werden. Bereits im Herbst baut ORF-Boss Wrabetz mit Senderchef Spatt Hitradio Ö3 massiv um. "Heute" sagt, wer kommt, wer geht, wer bleiben darf.