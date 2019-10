So soll Öko-Kreuzfahrtschiff aussehen

So soll das umweltfreundliche Kreuzfahrtschiff der japanischen Organisation aussehen.

Die japanische Organisation Peace Boat arbeitet seit Jahren an einem Schiff, dass den Großteil seiner Energie selbst produzieren soll.

Öko vom Bug bis zum Heck: Seit Jahren arbeitet die japanische Nichtregierungsorganisation (NGO) Peace Boat an einem Schiff, das einen guten Teil seiner Energie selbst produzieren soll. Angetrieben wird das einem Wal nachempfundene Ecoship zwar in erster Linie von Motoren, die sollen aber vor allem mit Biogas, Flüssiggas und Biodiesel befeuert werden.Zusätzlich können Segel ausgeklappt werden, Windturbinen und Solarpaneele produzieren Strom. Auch mit an Bord: viele grüne Pflanzen und eigene Aufbereitungsanlagen für Abfälle und das Abwasser.