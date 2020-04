Wende bei Sperrstunde von Restaurants und Cafés

Ab Mitte Mai darf die Gastronomie in Österreich wieder aufperren. Laut geleakten Infos aus dem Bundeskanzleramt sollen Restaurants und Cafés mittags und auch abends geöffnet werden dürfen.

Auch nach 18 Uhr geöffnet

Abstand und Maskenpflicht

Schritt für Schritt kehrt Österreich wieder in die Normalität zurück. Nachdem erste kleine Geschäfte und Baumärkte bereits am 14. April öffnen durften, folgen ab 2. Mai Frisöre und größere Shops. Ab Mitte Mai soll auch die Gastronomie wieder hochfahren.Hieß es bisher noch, dass Cafés und Restaurants um 18 Uhr schließen müssten, soll es nun doch eine andere Regelung geben. Laut ersten Infos aus dem Bundeskanzleramt werden unter Voraussetzung der Einhaltung von Sicherheitsabständen gastronomische Betriebe sowohl mittags als auch abends geöffnet haben.Das gab einer, der es wissen muss, nämlich Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam, auf Twitter bekannt. Seit mittlerweile 35 Tagen sind etwa 60.000 Gastronomie­betriebe in Österreich geschlossen. Mit der Wiedereröffnung gehen aber strenge Vorschriften einher.Für Personal und Gäste gilt wie in allen anderen Geschäften auch eine weitgehende Maskenpflicht. Kleine Lokale dürfen wohl zuerst öffnen. Auch eine Gäste- bzw. Tischbeschränkung (zumindest Zwei-Meter-Sicherheitsabstand) wird wohl kommen.Die Sperrstunde wurde zuletzt heiß diskutiert. Bei einer Schließung um 18 Uhr, würde es sich für viele Wirte erst gar nicht auszahlen, zu öffnen, da der meiste Umsatz erst am Abend erzielt wird.Seit Anfang April dürfen ja Speisen aus Restaurants und Wirtshäusern abgeholt werden. Dies kann aber nur einen kleinen Teil der Verluste wieder hereinbringen. Nachtlokale, Bars und Discotheken dürften aber weiterhin geschlossen bleiben.