So spenden Snapchatter: Geld verwandelt sich

Snapchat führt in 33 Ländern eine neue Augmented Reality Lens ein, mit der User die COVID-19 Arbeit der WHO unterstützen können.

Spenden auf Snapchat: Geld verwandelt sich

Nutzer können einfach eine 5-, 10-, 20-Euro-Banknote scannen und an den WHO Covid-19 Solidarity Response Fund spenden.Die neue Spenden Lens ermöglicht Usern mit Hilfe von Augmented Reality sofort zu sehen, in welcher Form ihre potentielle Spende das weltweite, unmittelbare Engagement der Weltgesundheitsorganisation unterstützen kann. Dazu zählt die Verfolgung der Ausbreitung des Virus, die medizinische Versorgung von Patienten sowie die Ausstattung der Mitarbeiter an vorderster Front mit der notwendigen Ausrüstung.Wenn Snapchatter ihr Smartphone mit der geöffneten Snapchat Kamera auf einen Geldschein von 32 verschiedenen Währungen wie Euro, US Dollar oder Pfund Sterling richten und auf den Bildschirm tippen, schalten sie das AR-Erlebnis frei. Snapchat nutzt dafür die Markertech-Technologie, mit Hilfe derer die Snapchat Kamera reale Objekte erkennen und scannen kann.Die Lenses starten weltweit am 7. April in Partnerschaft mit dem COVID-19 Solidarity Response Fund der Stiftung der Vereinten Nationen zur Unterstützung der WHO. Snapchatter, die helfen möchten, werden per Swip-up auf die Spendenseite für den COVID-19 Solidarity Response Fund der WHO weitergeleitet. Dabei können User auf verschiedenen Wegen auf die Snapchat Donation Lens zugreifen: über das Lens-Karussell, den Snapcode oder mit Hilfe von Scan.Diese neuen AR-Lenses sind Teil der Bemühungen von Snap, Nutzer und Partner bei der gemeinsamen Bewältigung dieser beispiellosen Herausforderung zu unterstützen. Snapchat glaubt, dass die User der Kommunikationsplattform eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung der Verbreitung des Virus spielen. Auf der gesamten Plattform konnte eine verstärkte Nutzung festgestellt werden, darunter bei Snaps, die zwischen besten Freunden ausgetauscht werden, als auch bei Sprach- und Videoanrufen.Die Donation Lens ist das neueste einer Reihe von Features, die Snapchat eingeführt hat, um für einen reibungslosen Betrieb des Dienstes zu sorgen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass die Community mit ihren Lieben auch in Zeiten von Social Distancing kommunizieren kann, informiert bleibt, wichtige Sicherheitsinformationen mit ihren Freunden austauscht und vieles mehr.Der COVID-19 Solidaritätsfonds für die WHO ermöglicht es Unternehmen, Organisationen und Menschen weltweit, für die COVID-19 Arbeit der WHO zu spenden. Die Spenden an den Fond unterstützen folgende Bereiche: Verfolgung und Verständnis der Ausbreitung des Virus; Sicherstellung der erforderlichen Versorgung von Patienten; Ausstattung der Mitarbeiter an vorderster Front mit den notwendigen Materialien und Informationen; Beschleunigung der Entwicklung von Impfstoffen, Tests und Behandlungen.Snap stellt sicher, dass die Community Zugang zu den neuesten Nachrichten und Informationen über COVID-19 aus vertrauenswürdigen und glaubwürdigen Quellen hat. WHO und CDC veröffentlichen regelmäßige Updates auf deren offiziellen Snapchat Accounts; mehr als 40 Medienverlage auf der ganzen Welt berichten auf Discover über jeden Aspekt der Pandemie; neue Redaktionspartner kommen an Bord. Das eigene Newsteam von Snapchat produziert ebenfalls regelmäßig Beiträge und aktualisiert kontinuierlich den Discover-Bereich mit Tipps und Informationen über COVID-19, einschließlich Q&As mit medizinischen Experten. Bis heute wurden über 445 Discover Beträge und Shows zu COVID-19 produziert. Über 68 Millionen Snapchatter weltweit haben COVID-19-bezogene Inhalte auf Snapchat angesehen.Snapchat rüstet User mit kreativen Tools aus, um Sicherheitstipps mit ihren engen Freunden und Lieben zu teilen. Zu diesen Tools gehören ein neues Snappable Game, das Mythen auf Basis von WHO Informationen klar stellt, eine in Zusammenarbeit mit der WHO entwickelte Lens, die es Snapchattern ermöglicht, Sicherheitstipps auf visuellem Wege zu vermitteln und Bitmoji Sticker, die wichtige Gesundheits- und Sicherheitsbotschaften vermitteln, sowie neue Funktionen in Zenly.Da immer mehr Snapchatter zu Hause zu sind, verbringen die Nutzer mehr Zeit am Telefon, um mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben. Über Snapchat versendete Snaps erreichen in Zeiten von COVID-19 ein Allzeithoch. Dabei übertraf die Anzahl sogar die typischerweise an Weihnachten und wichtigen Feiertagen erreichten Spitzenwerte. Ein in Großteil dieser Kommunikation findet zwischen engen Freunden statt. Details dazu im Blog.Die Community zieht einen großen Nutzen aus den Video- und Sprachanrufen, die oft in Kombination mit AR-Lenses verwendet werden: Ende März ist die Zeit für Anrufe über Snapchat im Vergleich zum Vormonat um 50% gestiegen. Der Austausch über Gruppenchats und die in der Gruppe versendeten Snaps haben einen Höchststand erreicht. Zudem hat der Download von Snap Camera um das 10-fache zugenommen. Das Tool ermöglicht es Nutzern, die AR-Lenses aus Snapchat in Video-Chats sowohl auf Mac als auch auf PC zu verwenden.