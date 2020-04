So viele Kunden dürfen nun in SCS und Donauzentrum

Nach fast zwei Monaten Pause öffnen ab Samstag wieder alle Geschäfte und Dienstleister. Besondere Angebote sollen Kunden locken, doch Maskenpflicht und Abstandsregel gelten weiter.

Der große "Heute"-Shopping-Guide für das Wochenende

Nach Baumärkten und kleinen Geschäften sperren jetzt auch die Großen mit mehr als 400 Quadratmetern Fläche auf, vor allem Einkaufszentren, Textilketten, Elektro- und Sporthändler. Die Erleichterung bei den Unternehmern ist spürbar. Dennoch: Ohne Corona-Regeln geht gar nichts.SCS und Huma Eleven wollen genau auf die Einhaltung der "10 Quadratmeter pro Person"-Regel achten. Demnach dürfen in die SCS 18.000 Kunden gleichzeitig, ins Donauzentrum 14.000. Über ein bestehendes Video-Zählsystem sollen diese Grenzen eingehalten werden. Ist der Zustrom zu groß, schreitet die Security ein. Desinfektionsspender sind überall verfügbar, zudem wird auf Abstand speziell bei Beratungszonen und im Kassenbereich geachtet. Natürlich gilt überall Maskenpflicht. Im Q19 werden zusätzlich Liftknöpfe regelmäßig gereinigt. Um zu verhindern, dass sich zu viele Kunden auf einmal im Geschäft drängen, werden die zuletzt eingeschränkten Öffnungszeiten wieder auf das Vor-Corona-Niveau verlängert.Trotz der Lockerungen bangen die Händler, ob überhaupt Kunden kommen werden. Viele Geschäfte locken daher mit Eröffnungsangeboten, einige schnüren auch spezielle Angebote für Ratenkäufe.Kleine Dienstleister, wie etwa Martina Sekkal vom Kosmetiksalon "Colourface" in Wien-Josefstadt, wollen mit Individualität punkten: "Ich eröffne erst am 5. Mai, dafür behandle ich in extra angefertigten Baumwoll-Handschuhen und hinter einer Plexiglas-Vorrichtung."Öffnung: Mo-Fr. 9-20 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: laufend DesinfektionenGratismaske: NeinRabatte: "Willkommensangebote"Öffnung: Mo-Fr. 8.30/9-19 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Desinfektion, auch auf EinkaufswagenGratismaske: NeinKunden: Einer pro 10 m²Öffnung: Mo-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Plexiglas an KassaGratismaske: JaZahl Kunden: Automatische Zählanlagen in jeder Filiale.Öffnung: Mo-Fr. 9-18.30 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Hinweise am EingangGratismaske: NeinSonstiges: Abstandsmarkierungen am BodenÖffnung: Mo-Sa. 9-18 UhrHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: JaKundenzahl: limitiert, jeder Kunde bekommt am Eingang SchuhlöffelÖffnung: Mo-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: wie SCSMasken: zum SelbstkostenpreisZahl Kunden: max. 14.000Aktionen: bis –50 ProzentÖffnung: Mo-Sa. ab 9 UhrHygiene: Einkaufswagen desinfiziert, bargeldloses ZahlenGratismaske: JaKunden: Individuell nach FilialeÖffnung: Mo-Fr. 9.30-19 Uhr, Sa. 9.30-18 UhrHygiene: Desinfektionsspender, häufige ReinigungGratismaske: solange Vorrat reichtÖffnung: Mo-Sa. ab 9 Uhr eingeschränkt geöffnetHygiene: Risikopatienten können Angehörige schicken oder sollen Termine vereinbarenÖffnung: Mo-Fr. 9-13, 14-18 Uhr, Sa. 9-13 UhrHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: JaZahl Kunden: Durch Eingangskontrollen geregeltÖffnung: Shop-Sache, mind. 1018 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Desinfekt-SpenderGratismaske: solange vorhandenExtra: RabatteÖffnung: Mo-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Keine gelbe TascheGratismaske: JaFrequenzzählung: Mittels automatischem ZählsystemÖffnung: Mo-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 9:30-18 UhrHygiene: Desinfekt, Plexiglas-KassenGratismaske: JaExtra: Lift eingeschränktÖffnung: Abhängig von der Filiale (Infos: www.kika.at)Hygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: Ja, plus HandschuheRabatt: MöbelaktionÖffnung: Abhängig von der Filiale (Infos: www.leiner.at)Hygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: Ja, plus HandschuheRabatt: MöbelaktionÖffnung: Mo-Fr. 9-21 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Desinfektionsspender kommen nochGratismaske: Nein, gibt es mit Flip-Flops um € 1Öffnung: Infos ab 1. Mai unter mediamarkt.atHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: JaZusätzlich: Nur ein Eingang ist offenÖffnung: je nach Standort variabelHygiene: allgemeine SicherheitsregelnGratismaske: Nicht verfügbarZahl Kunden: je nach FilialgrößeÖffnung: Mo-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: DesinfektionGratismaske: JaExtra: Personen-TrackingPersonen: max. 2.379Öffnung: Mo 14-18 Uhr, Di-Sa 10-18 UhrHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: JaRabatt: Gratis-Lieferung und -MontageÖffnung: Mo-Fr. 8.30-18.30 Uhr, Sa. 8.30-17 UhrHygiene: Plexiglas, Handschuhe, DesinfektionGratismaske: Nein, kostet € 1Öffnung: Infos ab 1. Mai unter saturn.atHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: JaZusätzlich: Nur ein Eingang steht Kunden offenÖffnung: Mo-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Desinfektionsspender, erhöhte ReinigungsintervalleGratismaske: NeinÖffnung: Mo-Sa. 9-18 Uhr (bis 9. Mai)Hygiene: Desinfektionsspender, Reinigung verstärktGratismaske: Nein, um € 1 bei Center Info erhältlichÖffnung: Mo-Fr. 9.30-19 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: Desinfekt-SpenderGratismaske: NeinZahl Kunden: max. 18.000Tipp: viele RabatteÖffnung: Mo-Sa. 9-18:30 UhrHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: NeinKundenzahl: kein Limit, da viel über Terminvereinbarung läuftÖffnung: Mo-Fr. 10-17 Uhr, Sa. 10-15 UhrHygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: JaKundenzahl nicht limitiert, bei Ansturm warten vor EingangÖffnung: Variiert je nach Standort (siehe www.thalia.at)Hygiene: DesinfektionsmittelGratismaske: NeinRabatt: u.a. Taschenbuch 4+1 gratisÖffnung: Mo-Fr. 9.30-19 Uhr, Sa. 9-18 Uhr (in Wien)Hygiene: DesinfektionsspenderGratismaske: JaFrequenzzählung: Mittels AppÖffnung: Mo-Fr. 10-18 Uhr, Sa. bis 18 UhrHygiene: SpenderExtra: AktionenÖffnung: ab 4. Mai, 10-18 UhrHygiene: SpenderExtra: AktionenÖffnung: individuellHygiene: Gratismasken, ZutrittscheckExtra: attraktive DealsÖffnung: individuellHygiene: Gratismasken, ZutrittscheckExtra: attraktive DealsÖffnung: unklar, wohl Mitte kommender WocheHygiene: KundenlimitÖffnung: meist 10-19 Uhr, Sa. 18 UhrHygiene: SpenderExtra: Sale bis –50 ProzentÖffnung: Mo-Sa. 9.30-20, Sa. 9.30-18 UhrHygiene: DesinfektionGratismasken: neinÖffnung Mo-Sa. 10-17 Uhr, Sa. 9-18 UhrHygiene: DesinfektionGratismasken: jaÖffnung: Mo-Sa. 9-11 UhrHygiene: Berater tragen MaskenGratismasken: jaÖffnung: Mo-Fr. 9-18, Sa. 9-18 UhrHygiene: DesinfektionGratismasken: nein