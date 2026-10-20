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Smart-TV-Spionage

So stoppst du die Datensammlung am TV

Dein Smart-TV zeichnet auf, was du schaust - auch von Konsole und Laptop. Eine versteckte Einstellung stoppt das.
Von Technik Heute
20.10.2026, 20:07
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Moderne Fernseher sind mit einer Technik namens ACR ausgestattet, die dein Sehverhalten detailliert aufzeichnet. Die meisten Nutzer wissen gar nicht, dass ihr TV genau protokolliert, welche Inhalte auf dem Bildschirm laufen.

Das Tückische: ACR erkennt nicht nur, welche Streaming-Dienste du nutzt. Die Technologie erfasst auch alles, was über HDMI-Geräte läuft - also welche Spiele du auf der Konsole zockst, welche Blu-rays du schaust oder was du am angeschlossenen Laptop anzeigst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie CHIP berichtet, ist die Option in den Menüs meist tief versteckt und die Datensammlung alles andere als transparent gekennzeichnet. Die Hersteller verwenden zudem unterschiedliche Bezeichnungen für die Funktion.

So findest du die Einstellung

Bei LG versteckt sich die ACR-Option unter dem Namen "Live Plus" in den Einstellungen unter Allgemein > System > Zusätzliche Einstellungen. Zusätzlich kann man das AD-Tracking unter Support > Datenschutz und AGB > Werbung einschränken.

Samsung-Nutzer müssen in die Einstellungen unter Support > Nutzungsbedingungen navigieren und dort "Viewing Information Services" deaktivieren. Bei Philips-Geräten heißt der Dienst "Samba Interactive TV".

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Wer einen Sony-Fernseher mit Google TV hat, findet die Option unter Einstellungen > Datenschutz > Nutzung und Diagnose.

Werbe-ID regelmäßig zurücksetzen

Neben dem Abschalten der ACR-Funktion empfiehlt es sich, die Werbe-ID des Smart-TVs regelmäßig zurückzusetzen. Das erschwert es Werbetreibenden, ein langfristiges Nutzungsprofil anzulegen. Die entsprechende Einstellung findet sich je nach Hersteller an unterschiedlichen Stellen im Menü.

tec, 20.10.2026, 20:07
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