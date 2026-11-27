i Prinz William, Prinz George, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate (v.l.) beim 'Together At Christmas' Carol Service in der Westminster Abbey. 2025 Getty Images Truthahn um Punkt 13 Uhr Strenge Regeln! So läuft Weihnachten bei den Royals ab Dresscode, Kirchgang, Festessen: Das Weihnachtsfest der britischen Royals folgt strengen Traditionen. Witzige Geschenke sind Pflicht. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 12:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Windsors Weihnachten feiern, geht alles nach Plan. Pünktlich um 13 Uhr wird der traditionelle Truthahn serviert. Vorher steht der Kirchgang auf dem Programm, und der Dresscode ist streng.

In Windsor wird das Schloss festlich geschmückt. In der St. George's Hall steht eine rund sechs Meter hohe Nordmanntanne mit etwa 3.000 Lichtern. Die weihnachtlichen Prunkräume können Besucher sogar besichtigen.

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Schräge Geschenke sind Trumpf

Wer an teure Designertaschen oder Diamanten denkt, liegt falsch, heißt es auf bunte.de. Bei den Windsors sind witzige und schräge Geschenke gefragt – je alberner, desto besser. Prinz Harry erinnert sich an ein herrlich lautes Durcheinander, wenn alle gleichzeitig Schleifen aufziehen und Papier zerreißen.

Auch das Personal geht nicht leer aus: Die Angestellten werden schon im Frühjahr gefragt, was sie sich wünschen. König Charles bezahlt die Geschenke privat.

Charles liebt Truthahn-Reste

Zum Nachmittagstee gibt es Süßes: Schokoladenplätzchen, einen britischen Früchtekuchen und einen Yule Log, eine Biskuitrolle mit Schokoladenfüllung.

Reste werden bei den Windsors nicht weggeworfen. König Charles liebstes Weihnachtsgericht ist laut seinem Stiefsohn Tom Parker Bowles ausgerechnet Truthahn vom Vortag, mariniert mit Worcestershire-Sauce, Tabasco und Mango-Chutney.

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Am 26. Dezember steht traditionell die Fasanenjagd auf dem Programm. Mitmachen dürfen alle Gäste, müssen aber nicht. Damit endet das offizielle Weihnachtsprogramm der Royals.