So strickst du als Anfänger ganz einfach Socken

Socken selber machen scheint für viele die Königsdisziplin beim Stricken zu sein. Allerdings können sich auch Anfänger ruhig an dieses Kleidungsstück herantrauen.

Rhea Schlager ist "Heute"-Redakteurin und bloggt auf r[h]ealized . Ihre privaten Leidenschaften rund um Videospiele, Literatur und Häkeln sind die Hauptthemen ihres Blogs.

Was für viele Großmütter eine Selbstverständlichkeit war, ist heutzutage nicht mehr ganz so alltäglich. Trotzdem ist Stricken wieder modern geworden: Immer Frauen und Männer wenden sich wieder der Handarbeit mit der Wolle zu. Allerdings trauen sich viele Anfänger nicht an Socken heran.Mir ging es selbst nicht anders. Ich habe vor einigen Jahren mit dem Häkeln begonnen und hab mich dann immer wieder am Stricken versucht. Ich zähle immer noch zu den Strickanfängern und trotzdem wollte ich unbedingt Mal selbst Socken stricken.Mit Sockenwolle kann man nicht nur schöne Muster stricken, sondern muss nicht unbedingt die Reihen zählen, was mir bis heute noch schwerfällt. Deshalb hab ich mich für die " Gründl Hot Socks Simila " entschieden. Die Innenseite der Banderole enthält eine Anleitung, wie die Wolle zu verarbeiten ist und ist für Anfänger ein guter Leitfaden.Die Wolle ist durch den hohen Schurwoll-Anteil von 75 Prozent etwas kratzig. 25 Prozent bestehen außerdem aus Polyamid. Mir als Anfänger wurde empfohlen gleich mit Rundstricknadeln zu arbeiten, allerdings hab ich dazu keine nachvollziehbare Anleitung für Socken gefunden. Deshalb bin ich auf ein Nadelspiel aus Bambus der Größe 3.0 ausgewichen.Bei der "Hot Socks Simila" wird mit dem inneren Faden gestartet, den grünen Teil schneidet man dazu am Anfang weg. Mit dem blauen Faden hab ich sechzig Maschen angeschlagen, diese dann mit je 15 Maschen auf vier Nadeln aufgeteilt und mit der fünften Nadel den Kreis geschlossen. Dann hab ich eine Masche rechts und eine Masche links gestrickt, um dem Bündchen etwas mehr Elastizität zu verleihen.Bei dieser Art ist mir allerdings das Bündchen nach einigen Reihen von selbst eingerollt. Ich hab deshalb den Tipp bekommen, bei den nächsten Socken zwei Maschen rechts und zwei Maschen links zu stricken.Sobald der blaue Faden verstrickt ist, ist auch das Bündchen fertig. Mit ausschließlich rechten Maschen hab ich dann soweit nach unten gestrickt, bis der Faden wieder blau eingefärbt war. Danach ging es an die verstärkte Ferse, die ich mithilfe einer Anleitung aus YouTube gestrickt hab. Sie scheint anfangs noch etwas knifflig zu sein, allerdings hatte ich den Dreh dann schnell raus.Ist man mit der Ferse früher fertig, kann der blaue Faden einfach abgeschnitten und mit dem grau-grünen Teil weitergestrickt werden. So verhält es sich auch mit den weiteren Teilen. Der Faden ist für Socken bis zu einer Fußgröße von 41 Zentimeter ausgelegt. Ist der Fuß größer, muss mit dem blauen Faden weitergestrickt werden, oder man greift zu einer neuen Wolle zurück.Die Spitze ist wieder mit dem blauen Faden gekennzeichnet und kann dann mit dem restlichen Faden gestrickt werden. Die Wolle reicht außerdem für ein paar Socken, dazwischen ist ein Teil des Fadens wieder grün markiert, wonach der neue Socken dann angefangen werden soll.Die Wolle ist für Anfänger ideal. Ich hab mir beim Stricken leicht getan, weil ich keine Reihen zählen oder abmessen musste. Jeder Abschnitt war mit einer anderen Farbe markiert, dass ich ganz leicht erkennen konnte, wie es weitergeht.Das grüne Muster ist mir allerdings nicht so gut gelungen, wie es auf der Banderole angezeigt wird. Zwar sind mehrere grüne Streifen am Anfang entstanden, später wurden daraus aber eher grüne Kleckse. Allerdings stört das nicht beim Tragegefühl, das auch trotz dem hohen Anteil der Schurwolle nicht unangenehm ist.