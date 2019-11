So tappen Sie nicht in "Black Friday"-Fallen

Für Schnäppchenjäger beginnt in dieser Woche die heißeste Zeit des Jahres. Wir haben fünf Tipps, wie man im Rabatt-Reigen unseriösen Händlern und Betrügern entgeht.

Trickreiche Preise

Künstliche Verknappung

Fake-Shops

Sicher bezahlen

Zusatzkosten

Black Week, Black Friday (29.11.), Cyber Monday (2.12.) – der heißeste Rabatt-Reigen des Jahres ist auch ein gefundenes Fressen für unseriöse Händler und, schlimmer, echter Betrüger. So entgeht man beiden.Anbieter beziehen Rabatt-Angaben oft auf Hersteller-Preisempfehlungen, die in der Regel deutlich über echten Marktpreisen liegen, teils veraltet sind. Checken, etwa auf geizhals.at oder idealo.at , dann erst kaufen."Nur noch zwei Stück lagernd" & Co. – mit Countdowns will man Online-Shopper zu Spontankäufen verlocken, die sich dann vielleicht als gar nicht so toll entpuppen.Unbekannte Stores unbedingt auf Echtheit (vollständiges Impressum, AGB, Widerrufsbelehrung, Gütesiegel, Bewertungen etc.) prüfen.Geld nie im Voraus überweisen! Top sind hingegen Käufe auf Rechnung (man bezahlt später), Nachnahme (Zahlung bei Empfang), Kreditkarte, PayPal. Bei SEPA-Lastschrift kann man das Geld sogar innerhalb von 56 Tagen formlos zurückbuchen lassen.Auf jeden Fall überprüfen – fallen etwa Zölle und Wechselkursgebühren an, was kosten im Fall des Falles Retouren?