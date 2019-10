So traurig sagt "Riverdale" Goodbye zu Luke Perry

Der frühere "Beverly Hills 90210"-Star verstarb diesen März. Die erste Folge der neuen Staffel "Riverdale" ist ihm gewidmet.

Ein Schlaganfall. Familie, Freunde und Wegbegleiter trauerten um den TV-Star. In der Serie "Riverdale", in der Luke den Vater von Hauptfigur Archie (K.J. Apa) gespielt hatte, wurde er aus dem Skript geschrieben. Näher wollte man in den drei Folgen vor Staffelende, die Luke nicht mehr drehen konnte, nicht auf die Tragödie eingehen. Das hoben sich die Produzenten für den Auftakt von Season vier auf (). ACHTUNG, SPOILER folgen."Riverdale" lässt Luke Perrys Charakter Fred Andrews als Held sterben. Sheriff FP (Skeet Ulrich) schockt Archie gleich zu Beginn mit der Nachricht vom Tod seines Vaters. Fred habe mit seinem Auto am Straßenrand gehalten, um bei einer Autopanne zu helfen und wurde von einem vorbeifahrenden Wagen erfasst.Später erfahren wir, dass Fred einer Frau zu Hilfe eilte – sie wird von Shannen Doherty gespielt, die früher mit Luke in "Beverly Hills 902010" zu sehen war – und sie aus dem Weg des Rasers stieß. Als der Flüchtige sich der Polizei stellt, will Archie ihn konfrontieren. Von seinen Rachefantasien lässt der Bursche erst ab, als er erkennt, dass der vermeintliche Täter nur seinen Sohn schützen will, der in Wirklichkeit hinter dem Steuer saß. Archie erkennt, dass Fred dasselbe für ihn getan hätte.Danach besuchen Archie und seine Freunde die Parade zum 4. Juli, die das Städtchen Riverdale dem Verstorbenen widmet. Bei Freds Beerdigung schwört Archie schließlich, seinen Vater für immer zu ehren.Die erste Folge der vierten Staffel "Riverdale" ist bereits jetzt auf Netflix zu sehen. Die neuen Episoden werden im Wochentakt auf der Streaming-Plattform veröffentlicht – je einen Tag nach der Erstausstrahlung auf dem Sender "The CW".