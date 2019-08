So verbrachte Cameron Boyce seine letzte Nacht

"Disney"-Star Cameron Boyce ist Anfang Juli im Alter von nur 20 Jahren verstorben. Seine Eltern erinnern sich nun an seinen letzten Abend zurück.

Anfang Juli sorgte die Nachricht um den frühen Tod von Cameron Boyce weltweit für Erschütterung: Der 20-jährige "Disney"-Star starb plötzlich an den Folgen eines epileptischen Anfalls.In der US-Sendung "Good Morning America" blicken seine Eltern Victor und Libby nun auf die letzten Stunden mit ihrem Sohn zurück."In der Nacht, in der er von uns ging, waren wir noch mit ihm essen. Es war ein komplett normaler, wunderschöner Familienabend", erklärt Camerons Dad.Seine Mutter fügt hinzu: "Er war an einem Punkt in seinem Leben – und das macht es besonders schwer für mich – an dem er einfach nur glücklich war. Er hatte seinen Groove gefunden."(wil)