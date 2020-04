So verführte Angelina Jolie damals Brad Pitt

Angelina Jolie und Brad Pitt lernten sich am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennen und lieben. Ein Insider hat nun verraten, wie Jolie ihren Filmpartner damals um den Finger gewickelt hat.

Hollywood-Star Angelina Jolie wagte einen offensiven Annäherungsversuch!Die Schauspielerin und Brad Pitt (56) lernten sich 2004 am Set der Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" kennen. Schon zu dem Zeitpunkt sollen zwischen den Stars die Funken geflogen sein.Und wie ein Insider gegenüber Us Weekly nun ausplaudert, ging die heute 44-Jährige während der Dreharbeiten damals ganz schön in die Vollen.Für eine Sexszene hatte Jolie eigentlich hautfarbene Unterwäsche tragen sollen – doch Angelina verzichtete darauf und kletterte komplett nackt zu ihrem Filmpartner ins Bett.Bereits während der Dreharbeiten waren damals Gerüchte laut geworden, Pitt und Jolie hätten eine Affäre gehabt, doch die 44-Jährige bestritt dies in Interviews stets.Nach dem Film wurden die beiden dann aber doch ein Paar und machten fortan als "Brangelina" Schlagzeilen. Im Jahr 2014 wurde geheiratet, zwei Jahre später reichte Jolie allerdings dann die Scheidung von Pitt ein.