i Verstreute Euro-Geldscheine als Hintergrund pixabay.com Krisenvorsorge So viel Bargeld solltest du zu Hause haben Kein Strom, kein Netz - dann ist die Bankomatkarte nur noch nutzloses Plastik. Aber wie viel Bargeld sollte man daheim haben? Von Technik Heute 06.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anfang des Jahres zeigte ein Vorfall in Berlin, wie schnell es gehen kann: Nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke waren rund 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe vom Stromnetz getrennt. Supermärkte mussten schließen, Tankstellen konnten nicht pumpen - und die Bankomatkarte war plötzlich wertlos.

Experten sind sich einig: Ein Bargeldpolster zu Hause ist keine Panikmache, sondern sinnvolle Vorsorge. Die Europäische Zentralbank empfiehlt etwa 70 bis 100 Euro pro Person - genug für rund drei Tage. Der Oberösterreichische Zivilschutz rechnet pauschal mit 500 Euro pro Haushalt.

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Wie inside-digital.de berichtet, hängt der genaue Betrag aber stark von der Haushaltsgröße ab. Nach niederländischen Richtwerten käme eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern auf etwa 230 Euro.

Kleine Scheine sind Gold wert

Mindestens genauso wichtig wie die Summe ist die Stückelung. Große Scheine lassen sich in einer Krise kaum wechseln - niemand will einen Liter Milch mit einem Hunderter bezahlen, wenn die Kasse kein Wechselgeld hat. Empfohlen werden kleine Scheine und etwa 50 Münzen in verschiedenen Werten.

Und keine Sorge: Experten raten davon ab, sofort zum Bankomaten zu rennen. Es reicht völlig, über ein paar Monate hinweg das Wechselgeld beiseitezulegen. So baut man sich ohne Stress einen Notgroschen auf.

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Das richtige Versteck

Wer Bargeld zu Hause lagert, sollte auch an die Sicherheit denken. Klassische Verstecke wie unter der Matratze, in Büchern oder Kaffeedosen kennen Einbrecher längst. Besser sind unauffällige Orte, die nicht sofort ins Auge fallen.