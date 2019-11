So viel geben wir zu Weihnachten aus

Echt, in knapp sieben Wochen ist Weihnachten! Eine Studie soll nun zeigen, wie viel Geld wir durchschnittlich für unsere Liebsten lockermachen.

Was uns erwartet: Laut Studie der Uni Linz geben unsere Liebsten (und angeblich auch wir) im Schnitt 360 Euro für Präsente aus – unterm zwei Milliarden Euro. 200 Millionen davon werden wohl zu Online-Riesen wie Amazon, Zalando und Co. abfließen.16 Prozent jener, die etwas schenken wollen, haben bereits mit dem Christkindl-Shopping begonnen. Jeder zweite Befragte tut's im November, der Rest im Dezember. Trödlerquote heuer: 3 Prozent. Die fangen erst drei Tage vor dem Fest mit ihren Besorgungen an.