Halbe Million Euro für neue Büros im Welser Rathaus

Im vergangenen Jahr wurde das Büro des Welser Bürgermeisters und seines Vize umgebaut. Eine Anfragebeantwortung zeigt nun, was das gekostet hat.

So sieht das neue Büro von Bürgermeister Andreas Rabl aus.

Kosten für Einrichtung

Von 2018 bis ins Jahr 2019 gab es im Welser Rathaus umfangreiche Arbeiten. Dabei wurden die Büros von Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und seines Vizes Gerhard Kroiss (ebenfalls FPÖ) im Zuge einer Sanierung des zweiten Geschoßes im Rathaus umgebaut und modernisiert.Die Welser Grünen wollten nun wissen, was der Umbau gekostet hatte. Sie bekamen folgende Antwort:, heißt es in der Beantwortung.Eine genaue Auflistung, was man für die beiden Bürgermeister-Büros ausgegeben hat, gibt es nicht."Das geht auch nicht, weil ein Großteil der Kosten die Estrich-, die Boden- und Trockenbauarbeiten ausmachten und die kann man nicht pro Büro aufschlüsseln", erklärt Bürgermeister Rabl im Gespräch mitSehr wohl kann man aufteilen, wie die Kosten für die Einrichtung verteilt sind."Die Kosten für diverses Mobiliar, wie Sessel, Tische, Teeküche sowie Ausstattung an Sonnenschutz, Vorhängen, Rollos, betragen aufgegliedert nach Nutzern Büro Bürgermeister Rabl 22.721,85 Euro, Büro Vize-Bürgermeiszer Kroiß 9.554,01 Euro", heißt es in der Beantwortung.In Wels sorgen die Kosten für Wirbel, was Rabl aber nicht ganz nachvollziehen kann. "Hier wurde ein ganzes Geschoß saniert, die Decke musste gestützt werden, sonst wären womöglich Teile des gotischen Rathaus eingestürzt", wundert sich Rabl über die politische Kritik der Grünen.Zudem seien eben nicht nur die beiden Bürgermeister-Büros, sondern insgesamt sechs Büros und ein Besprechungszimmer saniert worden.