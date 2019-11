So viel würden die Royals im echten Leben verdienen

Die britischen Royals führen scheinbar ein Leben in Saus und Braus. Doch wie wäre das, wenn sie ihren Status als Adelige verlieren würden?

Das Portal "The Knowledge Academy" analysierte nun die Lebensläufe der Blaublüter und errechnete, welche Gehaltschancen Herzogin Meghan (38), Prinz Harry (35) und Co. auf dem echten Arbeitsmarkt hätten.Das Schlusslicht der Windsors bildet Herzogin Camilla. Vor ihrer Beziehung mit Thronfolger Prinz Charles arbeitete sie halbtags als Sekretärin. Mit ihrer Erfahrung dürfte sie auf circa 1.700 Euro im Monat kommen.Danach folgt bereits Herzogin Kate, die nach ihrem Studium kurzzeitig im Einzelhandel arbeitete. Sollte sie jemals wieder dahin zurückkehren, könnte sie mit einem Gehalt von bis zu 2.200 Euro rechnen.Ein mögliches Gehalt von Prinz William und seinem Bruder Prinz Harry zu berechnen, ist hingegen gar nicht so einfach. Wie viel die Söhne von Lady Diana verdienen würden, hängt nämlich von ihrer Berufswahl ab.Als Sozialarbeiter würden sie circa 1.650 Euro bekommen, würden sie hingegen wieder in Armee eintreten, könnten sie als Offizier um die 5.000 Euro monatlich verdienen.Doch der Spitzenverdiener der britischen Royals stellt die bisher genannten Gehälter alle in den Schatten. Satte 35.000 Euro monatlich würde der Windsor kassieren.Um wen es sich dabei handelt und warum der Royal so viel verdienen würde, erfährst du im Video.