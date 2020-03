02.03.2020 14:58 So viele Linzer über 100 wie noch nie zuvor

Vizebürgermeisterin Karin Hörzing hat eine der ältesten Linzerinnen besucht. Maria Danklmaier wird im Oktober 103 Jahre alt. Bild: Stadt Linz/Dworschak

Noch nie gab es so viele über 100-Jährige in Linz wie jetzt. 48 Menschen schafften es in Linz dieses stattliche Alter zu erreichen, wie eine Statistik der Stadt Linz zeigt.