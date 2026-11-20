i Kartoffelpflanzen auf Ackerboden pixabay.com Weltraum-Landwirtschaft So wachsen Kartoffeln auf Mondboden Forscher haben nachgewiesen: Mit einer Mischung aus Mondstaub und Wurmkompost gedeihen Kartoffeln fast so gut wie auf der Erde. Von Technik Heute 20.11.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mond ist kein lebensfreundlicher Ort. Seine Oberfläche ist von sogenanntem Mondregolith bedeckt – einer Schicht aus losem Gestein und Staub mit kaum organischem Material und einem hohen Anteil an giftigen Schwermetallen.

Doch US-Forscher haben jetzt einen Weg gefunden, dieses Problem zu lösen: Mit Wurmkompost, einem nährstoffreichen Naturdünger, können Kartoffeln auf simuliertem Mondboden gedeihen.

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Wie der Spiegel berichtet, fanden David Handy und Aymeric Goyer von der Oregon State University heraus, dass ein Anteil von 30 Prozent Wurmkompost ausreicht, um normales Pflanzenwachstum zu ermöglichen.

Kompost bindet die giftigen Schwermetalle

Das Besondere: Der organische Zusatz bindet offenbar die schädlichen Schwermetalle im Mondstaub. "Wir glauben, dass der Kompost dazu beiträgt, einen Teil der im Mondregolith vorhandenen Toxizität auszugleichen, indem er die Belastung der Pflanzen durch schädliche Verbindungen verringert", erklärt Forscher David Handy.

Die Ergebnisse machen Hoffnung für künftige Mondmissionen: Astronauten könnten eine kleine Menge Kompost mitnehmen und dann durch die Umwandlung von Speiseresten vor Ort weiteren Dünger herstellen.

Warum ausgerechnet Kartoffeln?

Die Forscher wählten Kartoffeln nicht ohne Grund: Sie liefern pro Flächeneinheit mehr Kalorien als viele andere Nutzpflanzen und bieten zudem einen hohen Nährwert – ideal für Langzeit-Weltraummissionen.

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Wichtig: Die auf Mondregolith angebauten Kartoffeln boten eine ähnliche Nährstoffqualität wie auf der Erde gewachsene und produzierten auch nicht mehr giftige Glykoalkaloide als normal.