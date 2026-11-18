i Bezos hatte bei der Wahl von James Bond großes Mitspracherecht. Reuters; Instagram "Straffer Prozess" Jeff Bezos wählte Robert Pattinson als neuen 007 Amazon-Gründer Jeff Bezos war "stark involviert" bei der Wahl von Robert Pattinson zum neuen 007. Fünf Schauspieler kamen in die Endrunde. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 62-jährige Milliardär und Amazon-Gründer hat erstmals aus dem Nähkästchen geplaudert, wie die Suche nach dem neuen James Bond ablief. Bezos war demnach maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, den 40-jährigen Briten Robert Pattinson zum neuen 007 zu machen.

"Wir haben einen wirklich straffen Prozess durchgezogen", erklärte Bezos. Fünf Schauspieler hätten es in die Endrunde geschafft. Dabei ging es nach alter Schule zu: Es gab "echte, altmodische Probeaufnahmen" in "vollem Kostüm, mit echten Sets".

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Wie RTL.de berichtet, hatte Pattinson zu Beginn keineswegs die besten Karten. Das Auswahlgremium sei ihm gegenüber anfangs voreingenommen gewesen. Der Grund: Er sei "schon so berühmt". Man habe deshalb abgewogen, die Rolle an jemanden zu vergeben, der "etwas unbekannter" ist.

Screentests räumten alle Zweifel aus

Ausgerechnet die Probeaufnahmen räumten diese Bedenken aus dem Weg. "Bei den Screentests war es so offensichtlich, dass er James Bond ist", sagte Bezos. "Aber Rob hatte etwas Besonderes." Aus dem anfänglichen Zweifel wurde damit die Gewissheit, den Richtigen gefunden zu haben.

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Pattinson tritt die Nachfolge von Daniel Craig an, der sich 2021 von der Rolle verabschiedet hatte. Der neue Film unter der Regie von Denis Villeneuve soll 2028 in die Kinos kommen. Das Drehbuch stammt vom "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen.