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Unerwünschte E-Mails und Spam-Nachrichten erkennen
Unerwünschte E-Mails und Spam-Nachrichten erkennen
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Cyber-Experte rät

So wehrst du dich gegen Spam-Mails und Anrufe

Spam-Mails und nervige Werbeanrufe sind ein tägliches Ärgernis. Ein Experte erklärt, wie du dich effektiv dagegen wehren kannst.
Technik Heute
Von Technik Heute
20.09.2026, 15:38
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Ob dubiose Gewinnversprechen oder angebliche Schnäppchen: Spam-Mails und unerwünschte Werbeanrufe sind für viele ein tägliches Ärgernis. Die Absender gelangen oft durch Datenlecks, unseriöse Gewinnspiele oder weiterverkaufte Kundendaten an deine Kontaktinformationen.

Handy klingelt, keiner dran - das bedeutet es wirklich

Besonders tückisch: Wer auf den Abmelde-Link in einer verdächtigen Werbe-Mail klickt, macht es oft noch schlimmer. Denn bei unseriösen Absendern bestätigt ein Klick nur, dass die E-Mail-Adresse aktiv genutzt wird - und es folgt noch mehr Spam.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie chip.de berichtet, solltest du unbekannte Werbeanrufe niemals zurückrufen. Solche Rückrufe können zu kostenpflichtigen Diensten führen. Wer einen Werbeanruf entgegennimmt, sollte höflich, aber bestimmt auflegen und keine persönlichen Daten bestätigen.

WhatsApp-Falle: Betrüger drohen mit Sperre

So schützt du dich wirksam

Auf Smartphones lassen sich unerwünschte Rufnummern einfach sperren. Viele Geräte erkennen bekannte Spam-Nummern sogar automatisch. Bei E-Mails hilft neben einem guten Spamfilter vor allem eines: Für Gewinnspiele oder Anmeldungen eine separate Wegwerfadresse verwenden, die sich jederzeit löschen lässt.

Unternehmen müssen Einwilligung nachweisen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlangt von Unternehmen, eine Werbeeinwilligung im Streitfall nachweisen zu können. Ein aktuelles Düsseldorfer Urteil hat das erneut bekräftigt. Wer gegen diese Vorgaben verstößt, riskiert empfindliche Bußgelder.

Handy-Rechnung viel zu hoch! Das steckt dahinter

Erhältst du Werbung, obwohl du nie eingewilligt hast, kannst du dich an die zuständige Datenschutzbehörde wenden. Denn eine Beschwerde kann sich lohnen - besonders wenn der Absender keine Belege für deine Einwilligung vorlegen kann.

tec,20.09.2026, 15:38
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