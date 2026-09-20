i Unerwünschte E-Mails und Spam-Nachrichten erkennen pixabay.com Cyber-Experte rät So wehrst du dich gegen Spam-Mails und Anrufe Spam-Mails und nervige Werbeanrufe sind ein tägliches Ärgernis. Ein Experte erklärt, wie du dich effektiv dagegen wehren kannst. Von Technik Heute 20.09.2026, 15:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob dubiose Gewinnversprechen oder angebliche Schnäppchen: Spam-Mails und unerwünschte Werbeanrufe sind für viele ein tägliches Ärgernis. Die Absender gelangen oft durch Datenlecks, unseriöse Gewinnspiele oder weiterverkaufte Kundendaten an deine Kontaktinformationen.

Besonders tückisch: Wer auf den Abmelde-Link in einer verdächtigen Werbe-Mail klickt, macht es oft noch schlimmer. Denn bei unseriösen Absendern bestätigt ein Klick nur, dass die E-Mail-Adresse aktiv genutzt wird - und es folgt noch mehr Spam.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie chip.de berichtet, solltest du unbekannte Werbeanrufe niemals zurückrufen. Solche Rückrufe können zu kostenpflichtigen Diensten führen. Wer einen Werbeanruf entgegennimmt, sollte höflich, aber bestimmt auflegen und keine persönlichen Daten bestätigen.

So schützt du dich wirksam

Auf Smartphones lassen sich unerwünschte Rufnummern einfach sperren. Viele Geräte erkennen bekannte Spam-Nummern sogar automatisch. Bei E-Mails hilft neben einem guten Spamfilter vor allem eines: Für Gewinnspiele oder Anmeldungen eine separate Wegwerfadresse verwenden, die sich jederzeit löschen lässt.

Unternehmen müssen Einwilligung nachweisen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlangt von Unternehmen, eine Werbeeinwilligung im Streitfall nachweisen zu können. Ein aktuelles Düsseldorfer Urteil hat das erneut bekräftigt. Wer gegen diese Vorgaben verstößt, riskiert empfindliche Bußgelder.

Die Bilder des Tages i ?

Erhältst du Werbung, obwohl du nie eingewilligt hast, kannst du dich an die zuständige Datenschutzbehörde wenden. Denn eine Beschwerde kann sich lohnen - besonders wenn der Absender keine Belege für deine Einwilligung vorlegen kann.