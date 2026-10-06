i Smartphone beim Aufladen pixabay.com Stromkosten-Check So wenig kostet das tägliche Handy-Laden Steigende Strompreise sorgen bei vielen für Sorge. Doch das tägliche Aufladen des Smartphones fällt auf der Jahresabrechnung kaum ins Gewicht. Von Technik Heute 06.10.2026, 22:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Menschen fragen sich angesichts der hohen Stromkosten, wie viel das tägliche Laden ihres Smartphones eigentlich kostet. Die überraschende Antwort: weniger als gedacht.

Für die Berechnung werden typische Handy-Akkus mit 4.000 bis 5.000 mAh und einer Nennspannung von 3,8 Volt herangezogen. Das entspricht einem Energiebedarf von 15,2 bis 19 Wattstunden pro Ladung.

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Wie es auf chip.de heißt, kostet bei einem durchschnittlichen Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde eine vollständige Akkuladung gerade einmal 0,61 bis 0,76 Cent.

Weniger als drei Euro im Jahr

Selbst wer sein Handy jeden Tag komplett leer macht und wieder vollständig auflädt, kommt auf jährliche Kosten von nur 2,22 bis 2,77 Euro. Ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu anderen Stromverbrauchern im Haushalt.

Der Wirkungsgrad beim Laden liegt bei etwa 80 Prozent. Das bedeutet, dass von der Energie aus der Steckdose rund ein Fünftel als Wärme verloren geht. Trotzdem bleiben die Kosten minimal.

So kannst du selbst messen

Wer es genau wissen will, kann ein Strommessgerät verwenden. Diese kleinen Zwischenstecker werden zwischen Steckdose und Ladekabel gesteckt und zeigen den Verbrauch direkt an. Solche Geräte gibt es in Baumärkten zu kaufen oder können oft kostenlos ausgeliehen werden.

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Fazit: Beim Stromsparen sollte man sich auf die echten Energiefresser im Haushalt konzentrieren. Das Smartphone gehört definitiv nicht dazu.