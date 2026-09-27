i Künstliche Intelligenz und digitale Bildgenerierung pixabay.com MOSAIK-Prinzip So werden deine KI-Bilder endlich perfekt Midjourney, DALL-E und Co. liefern selten das gewünschte Bild. Eine simple Eselsbrücke mit sechs Bausteinen schafft Abhilfe. Von Technik Heute 28.09.2026, 00:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die KI liefert beeindruckende Bilder, aber selten genau das, was du dir vorgestellt hast. Besonders im beruflichen Kontext kostet diese Unberechenbarkeit Zeit und Nerven. Das Problem: Viele geben unstrukturierte Prompts ein und hoffen auf Glück.

Die Lösung basiert auf einem Prinzip, das du längst unbewusst anwendest: Wenn du jemandem ein Foto beschreibst, nennst du automatisch die wichtigsten Bestandteile. Das MOSAIK-Prinzip macht diesen Gedankenfluss zu einer einfachen Eselsbrücke für deine Prompts.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie t3n berichtet, baust du dein KI-Bild dabei wie ein Mosaik aus sechs simplen Komponenten zusammen. Die Methode funktioniert mit allen Bild-KI-Tools und folgt der natürlichen Logik, wie wir Menschen Bilder beschreiben.

Die sechs Bausteine im Überblick

M steht für Motiv - das zentrale Element deines Bildes. O bedeutet Optik, also den visuellen Stil. Soll es fotografisch, illustriert oder wie gemalt aussehen? S ist die Szene, also die Umgebung, in der sich dein Motiv befindet.

A steht für Atmosphäre - Beleuchtung, Farbwelt und emotionale Wirkung. I bedeutet Inszenierung, also Komposition und Blickwinkel. K ist der Kontext - dein Joker für technische Details und den Verwendungszweck.

Für wen das MOSAIK-Prinzip geeignet ist

Content-Marketer nutzen die Methode, um eine konsistente Bildsprache zu entwickeln. Social-Media-Manager erstellen damit in kürzester Zeit passgenaue Visuals. UX-Designer generieren schnell hochwertige Mockups für Präsentationen.

Die Bilder des Tages i ?

Der größte Vorteil: Du musst kein KI-Flüsterer werden, sondern lernst nur, deine eigenen Gedanken besser zu strukturieren. Die sechs Komponenten sind meist deckungsgleich mit dem, was du intuitiv erwähnen würdest.