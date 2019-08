So werden Wiener mit Wespen hereingelegt

Sommerzeit ist Hochsaison für Wespen. Mehrere hundert Nester entfernt ein Schädlingsbekämpfer jeden Sommer. Er warnt vor "schwarzen Schafen" im Internet, die horrende Preise verrechnen.

Unseriöse Plattformen

Hohe Dunkelziffer

Insbesondere Älteren, Kindern und Allergikern können Wespen derzeit gefährlich werden. Um die Nester der schwarz-gelben Brummer zu entfernen, muss ein Schädlingsbekämpfer her, wie zum Beispiel Christoph Kohsem.Einige hundert Nester entfernt Kohsem jeden Sommer mit Chemikalien. Kohsem ärgert sich über unseriöse Konkurrenz.Vermittlungsplattformen im Internet betreiben aggressive Werbung auf Google."Wenn Kunden über diese Plattformen buchen, steht irgendeine Firma vor der Tür, und die verrechnet dann womöglich horrende Preise von 500 bis 600 Euro", warnt Kohsem. Dabei kostet eine Wespennest-Entfernung in Wien am Wochenende bei einem seriösen Anbieter nur rund 200 Euro.Wie viele Geschädigte es gibt, lässt sich laut Kohsem nicht sagen. "Es gibt eine hohe Dunkelziffer, weil sich viele schämen, dass sie auf Abzocker hineingefallen sind", sagt er. Drei Opfer haben ihm jedenfalls bisher von diesen betrügerischen Praktiken erzählt. Diese kommen auch bei unseriösen Handwerks- und Umzugsfirmen oft vor.Sein Tipp: Vor dem Auftrag überprüfen, ob die Firma auf der Seite der Wirtschaftskammer aufscheint, dann gilt sie als vertrauenswürdig.