So will der ORF 2020 Zuschauer anlocken

Eine kochende Silvia Schneider, eine neue News-Show (für Junge), das Comeback von Peter Rapp (für Ältere), eine Netflix-Koproduktion, vor allem aber mehr Sport – das sind die Highlights im neuen Programm.

Skurrile Geschichten

Rapp-Comeback

Viel Sport garantiert

Neue Formate mit zumindest teilweise auch neuen Gesichtern – hier sind einige der Highlights im neuen Programm des nächsten Jahres:Für das bereits angekündigte Quiz mit Oliver Polzer wird das davor schlecht laufende "Magazin 1" zeitlich beschnitten. (Start schon im Dezember, wochentags 18.10 Uhr, ORF 1)Das noch namenlose Info-Format "für die junge Generation" soll einmal pro Woche im Hauptabend laufen. (Moderatoren und Uhrzeit sind noch nicht fix; ORF1.)Die neue Dokureihe soll einen "authentischen Blick" auf Österreich werfen und dabei gleichzeitig leicht und lebensfroh bleiben. (Ab Februar, ORF1)Clemens Maria Schreiner lässt Prominente raten, welche skurrilen Geschichten tatsächlich stimmen könnten. (Ab 13. Dezember, ORF1)Ab 6. März laden Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger wieder in den Ballroom. Kandidaten stehen noch keine fest. (ORF1)Die ORF/Netflix-Koproduktion macht aus dem Leben von Sigmund Freud eine achtteilige Mystery-Thriller-Serie. (Starttermin noch offen, ORF1)In "Als wäre es gestern gewesen" stöbert Peter Rapp in amüsanten ORF-Archivaufnahmen. (Starttermin noch offen, ORF2)lm Herbst 2020 startet Silvia Schneider mit ihrer noch namenlosen täglichen Kochshow (Mo. bis Fr.). Diese wird die Neo-ORF-Moderatorin zu den besten Köchen Österreichs führen. (ORF2)Olympia in Tokio und die EURO 2020 sind die Highlights im Sport."50 Jahre Austropop", Dokus zu 75 Jahre Kriegsende, Nina Horowitz mit neuen Liebes'gschichten und Sepp Forchers letztes "Klingendes Österreich" im März.