So wird dein Rasen jetzt perfekt winterfit

Wer sich im kommenden Frühjahr wieder an einem satten grünen Rasen erfreuen will, muss jetzt handeln. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und dein Rasen braucht die richtige Pflege, um die nächsten Monate unbeschadet zu überstehen.
Besonders wichtig: Laub regelmäßig entfernen. Im Herbst sammelt sich schnell eine dicke Blätterschicht auf dem Gras an. Wird sie nicht beseitigt, bekommt die Grasnarbe zu wenig Licht und der Boden bleibt dauerhaft feucht - das fördert Moos, Fäulnis und Pilzkrankheiten.
Wie chip.de meldet, solltest du das Laub idealerweise einmal pro Woche mit einem Rechen entfernen. Auch Fallobst unter Obstbäumen gehört regelmäßig eingesammelt.
Hast du deinen Rasen heuer noch nicht vertikutiert? Kein Problem - der Herbst ist der ideale Zeitpunkt dafür. Kürze das Gras zunächst auf etwa zwei Zentimeter und bearbeite die Fläche dann mit dem Vertikutierer in überlappenden Bahnen. Die Messer sollten nur zwei bis drei Millimeter tief in den Boden eindringen.
Auch im Herbst muss der Rasen weiterhin regelmäßig gemäht werden. Wichtig dabei: Nasses Gras nicht mähen! Feuchte Halme verkleben das Schneidwerk und können bei kaltem Boden Verdichtungsschäden verursachen. Den letzten Schnitt vor der Winterpause machst du am besten ab Mitte Oktober, wenn die Temperaturen deutlich sinken.
Zum Abschluss solltest du deinen Rasen mit einem speziellen Herbstdünger stärken. Der hohe Kaliumanteil erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Krankheiten. Achtung: Auf stickstoffhaltige Dünger jetzt unbedingt verzichten - sie fördern nur das Wachstum und sind im Herbst kontraproduktiv.