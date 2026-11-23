Wer kennt es nicht: Im Restaurant schmeckt die Sauce zum Steak einfach himmlisch, aber zu Hause will der gleiche Geschmack nicht gelingen. Dabei ist das Geheimnis der Profiköche gar keine Hexerei.
Der entscheidende Unterschied liegt nicht in teuren Zutaten oder aufwendigen Rezepten. Es ist vielmehr eine Tradition in der Profiküche, die viele Hobbyköche noch nicht kennen.
Wie chip.de berichtet, verwenden Saucenprofis die Reste in der Pfanne nach dem Braten als Basis für ihre Sauce. Statt die Pfanne abzuwaschen, nutzen sie den Bratensatz für maximalen Geschmack.
Beim Braten von Fleisch werden Proteine und Zucker karamellisiert. Dabei entsteht ein intensives Aroma, das sich am Pfannenboden absetzt. Genau diese braunen Reste sind Gold wert.
So geht es: Nach dem Braten das Fleisch aus der Pfanne nehmen und die Pfanne mit etwas Flüssigkeit wie Wein oder Fond ablöschen. Die karamellisierten Reste lösen sich und bilden die perfekte Grundlage für eine aromatische Sauce.