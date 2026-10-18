i Wäsche und Bettlaken auf der Leine pixabay.com Cleverer Waschtipp Socken weg? Dieser Trick kostet nur 50 Cent Socken verschwinden im Bettlaken, Handtücher verheddern sich – am Ende ein Wäscheklumpen. Ein Haargummi löst das Problem für wenige Cent. Von Technik Heute 18.10.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt das nicht: Nach dem Waschgang fehlt mal wieder eine Socke. Der Übeltäter ist oft das Spannbettlaken. Durch den elastischen Gummizug ziehen sich die Ecken während des Waschens zusammen. Dadurch entstehen Stofftaschen, in denen kleinere Wäschestücke regelrecht verschwinden können.

Besonders häufig passiert das, wenn Bettbezüge, Handtücher, Unterwäsche oder Socken gemeinsam mit dem Spannbettlaken gewaschen werden. Am Ende kommt dann oft ein einziger verknoteter Wäscheklumpen aus der Maschine.

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Doch es gibt eine einfache Lösung, wie Chip.de berichtet: Die Ecken des Lakens werden vor dem Waschen zusammengelegt und mit einem Haargummi fixiert. Dadurch bleiben die Ecken näher am Laken und können sich nicht mehr über andere Textilien legen.

So funktioniert der Trick

Der Haargummi sollte dabei locker genug sein, um den Stoff nicht zu stark einzuklemmen. Wichtig ist nur, dass die vier Ecken zusammengehalten werden. So kann die Wäsche in der Trommel besser zirkulieren und wird gleichmäßiger gereinigt.

Ein einfacher Haargummi kostet meist nur wenige Cent und ist in jedem Haushalt zu finden. Der Trick funktioniert bei allen gängigen Größen von Spannbettlaken.

Alternative Methoden

Wer keinen Haargummi zur Hand hat, kann auch ein großes Wäschenetz verwenden. Dieses sollte allerdings ausreichend groß sein, damit das Laken nicht zu eng zusammengedrückt wird. Kleine Netze sind ungeeignet, da sie zwar das Verheddern verhindern, aber die Reinigung beeinträchtigen können.

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Auch spezielle Wäscheclips halten die Ecken zusammen und verhindern, dass sich das Laken während des Waschgangs verdreht. Diese müssen nach dem Waschen aber entfernt werden, bevor das Laken in den Trockner kommt.