i CO2-Zylinder für Wassersprudler pixabay.com Versteckte Gefahr SodaStream: Das Datum, das jeder übersieht Millionen Menschen nutzen Wassersprudler - doch auf den CO2-Zylindern gibt es ein Detail, das kaum jemand beachtet. Es kann gefährlich werden. Von Technik Heute 23.09.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

CO2 wird nicht schlecht - warum also steht auf den Zylindern von Wassersprudlern ein Ablaufdatum? Der Grund liegt in der Verwendung: Kohlendioxid gilt als Lebensmittelzusatzstoff und unterliegt daher bestimmten Vorgaben.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, dass das Gas danach verdorben ist. Vielmehr soll damit die Sicherheit des Druckbehälters gewährleistet werden. Denn neben dem Haltbarkeitsdatum gibt es noch etwas Wichtigeres: die Prüffrist.

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Laut Chip.de beträgt die Prüffrist für CO2-Zylinder in der Regel zehn Jahre. Ist diese überschritten, darf der Behälter unter Umständen nicht mehr regulär transportiert werden. Die Sicherheitsvorrichtungen können sich mit der Zeit verändern.

Was tun mit abgelaufenen Zylindern?

Die einfachste Lösung ist der Tausch: Den leeren oder abgelaufenen Zylinder beim Händler abgeben und eine gefüllte, geprüfte Flasche erhalten. Wer seinen Zylinder behalten möchte, kann ihn bei einer Prüfstelle kontrollieren lassen - das dauert allerdings mehrere Tage.

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So lagerst du den Zylinder richtig

Die Behälter sollten aufrecht stehen, gegen Umfallen gesichert und vor Stößen geschützt werden. Kinder sollten keinen Zugriff haben. Andere Gasflaschen - etwa mit Sauerstoff oder Brenngas - sollten nicht gemeinsam mit dem CO2-Zylinder gelagert werden.